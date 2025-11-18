Chivu-Allegri, il bilancio dei derby Inter-Milan tra campo e panchina in carriera
Da calciatore Chivu ci ha festeggiato un poker nell'anno del Triplete, ma rimediò anche un'espulsione e una sconfitta a Pechino. Fu proprio la Supercoppa vinta da Allegri al primo mandato da allenatore rossonero, lui che però perse la sfida del 6 maggio 2012 decisiva per lo scudetto della Juve. Ripercorriamo come sono andati i derby milanesi degli attuali allenatori dal 2007 al 2013 tra campo e panchina
- Aveva già affrontato il Milan da difensore di Ajax e Roma, ma l'attuale allenatore nerazzurro ci giocò per la prima volta da avversario in campo il 23 dicembre 2007. Schierato mezzala da Mancini nel 4-3-1-2 titolare, Cristian festeggiò 2-1 con la rimonta di Cruz e Cambiasso dopo la punizione di Pirlo. Identico risultato ma per i rossoneri al ritorno, sconfitta che non negò tuttavia lo scudetto interista
- Una sconfitta e un successo anche nella stagione 2008/09, dove Cristian gioca sia da terzino che da centrale e celebra lo scudetto come nell'annata seguente. In realtà il 2010 sarà un trionfo totale per i nerazzurri, anno che per Chivu si apre col drammatico trauma cranico (in Chievo-Inter) che lo porterà a indossare il caschetto protettivo fino al termine della carriera. Quello scontro con Pellissier gli costa il derby di ritorno dopo aver trionfato 4-0 nell'agosto precedente
- Da dimenticare il bilancio nella stagione post Triplete, derby che vedono l'Inter uscire sconfitta due volte su due. Il 14 novembre 2010 decide il rigore dell'ex Ibrahimovic, l'aprile seguente va ancora peggio: la sblocca Pato che a inizio ripresa causa l'espulsione di Chivu per fallo da ultimo uomo. Poi il 'Papero' farà doppietta prima del rigore di Cassano: finisce 3-0 e lo scudetto sarà proprio del Milan
- L'estate 2011 registra anche la sconfitta a Pechino nel derby di Supercoppa: Sneijder illude l'Inter di Gasperini, ma Ibra e Boateng fissano il definitivo 2-1. Sarà l'ultimo Inter-Milan da titolare per Chivu, che giocherà solo due sfide (con 46 minuti complessivi in campo) dei cinque incroci seguenti a causa degli infortuni. Cristian annuncerà successivamente il ritiro dal calcio giocato a soli 33 anni
- Inter-Milan da calciatore: 14 partite
- Giocati: 10
- Vittorie: 8
- Pareggi: 1
- Sconfitte: 5
- Già, perché Chivu ha vissuto Inter-Milan anche da allenatore tra il 2022 e il 2024 alla guida della Primavera nerazzurra. E i numeri gli hanno dato ragione: due vittorie e quattro pareggi tra tutti i precedenti aspettando il primo derby in panchina coi 'grandi'...
- Dobbiamo tornare al 14 novembre 2010, 1-0 deciso dal rigore procurato e segnato da Ibrahimovic contro la squadra di Benitez nonostante l'espulsione di Abate. Allegri farà due su due in stagione: ricordate il derby vinto 3-0 con l'espulsione di Chivu? Un successo che contribuisce al +6 sui nerazzurri al traguardo per festeggiare il 18° scudetto del Milan
- Si tratta dell'incrocio datato 6 agosto 2011, quando a Pechino ancora Ibrahimovic e Boateng ribaltano la finale e consegnano un altro trofeo a Max. Curiosità: si tratta dell'ultimo successo di Allegri nei derby di Milano, lui che da allenatore rossonero non ha più sconfitto l'Inter. Aspettando un nuovo capitolo della seconda era al Diavolo...
- Il 'Principe' aveva già deciso il derby d’andata (1-0), farà addirittura meglio con la tripletta a maggio. È la stagione 2011/12, sfida di ritorno che l'Inter vince 4-2 nonostante la doppietta di Ibrahimovic: a rendere ancora più pesante la partita del 6 maggio è la contemporanea vittoria della Juventus di Conte, che a Trieste batte il Cagliari e da imbattuta vince lo scudetto
- Dopo la sconfitta per 1-0 del 7 ottobre 2012, match deciso in avvio dal colpo di testa da Samuel. E Allegri se la prende con la direzione dell'arbitro Valeri: "Stasera ha condizionato la partita. Il gol di Montolivo era valido e c'era il rigore su Robinho. Non voglio trovare alibi ma forse stasera l'arbitro è stato sfortunato nelle valutazioni degli episodi"
- L'ultimo derby milanese di Max ci riporta al 22 dicembre 2013, derby risolto dalla magia del 'Trenza' nel finale di partita contro l'Inter di Mazzarri. Un Natale da dimenticare per Allegri, che meno di un mese più tardi sarà esonerato dopo il noto 4-3 contro il Sassuolo. A distanza di quasi 12 anni tornerà a vivere la magia del derby di Milano
- Inter-Milan da allenatore: 8 partite
- Vittorie: 3
- Pareggi: 1
- Sconfitte: 4