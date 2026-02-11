È scattato il countdown verso il derby d'Italia. A tre giorni dalla sfida ecco l'ipotesi di formazione dei bianconeri, con Spalletti che dovrebbe confermare quasi in toto l'11 che ha pareggiato contro la Lazio: la novità dovrebbe essere il ritorno di Conceiçao dall'inizio e una difesa a 4, con Kalulu terzino. Inter-Juve si gioca sabato alle 20.45 live su Sky Sport e in streaming su NOW

