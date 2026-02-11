È scattato il countdown verso il derby d'Italia. A tre giorni dalla sfida ecco l'ipotesi di formazione dei bianconeri, con Spalletti che dovrebbe confermare quasi in toto l'11 che ha pareggiato contro la Lazio: la novità dovrebbe essere il ritorno di Conceiçao dall'inizio e una difesa a 4, con Kalulu terzino. Inter-Juve si gioca sabato alle 20.45 live su Sky Sport e in streaming su NOW
- Portiere: DI GREGORIO
- Terzino destro: KALULU
- Difensore centrale: BREMER
- Difensore centrale: KELLY
- Terzino sinistro: CAMBIASO
- Centrocampista centrale: LOCATELLI
- Centrocampista centrale: K. THURAM
- Esterno di destra: CONCEICAO
- Trequartista: MCKENNIE
- Esterno sinistro: YILDIZ
- Attaccante: DAVID
- Nel derby d'Italia l'allenatore bianconero dovrebbe puntare sulla difesa a 4, con Kalulu largo a destra;
- la cerniera di centrocampo sarà composta da Locatelli e Thuram, con McKennie sulla trequarti;
- a destra il ritorno dal 1' di Conceiçao, in avanti confermato David