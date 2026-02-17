A sorpresa fra i 10 giocatori più veloci della Serie A in questa stagione c'è anche il portiere della Roma Mile Svilar. Contro l'Udinese in un'uscita ha toccato i 30,496 km/h di velocità. Ecco i 15 calciatori più veloci del nostro campionato fin qui
- 29,845 km/h contro la Juventus
- 29,878 km/h contro il Cagliari
- 29,892 km/h contro il Milan
- 29,932 km/h contro l'Atalanta
- 30,002 km/h contro l'Udinese
- 30,006 km/h contro il Cagliari
- 30,338 km/h contro il Napoli
- 30,378 km/h contro il Como
- 30,410 km/h contro la Juventus
- 30,490 km/h contro l'Udinese
- 30,537 km/h contro il Lecce
- 30,564 km/h contro la Roma
- 31,337 km/h contro la Roma
- 31,665 km/h contro il Genoa
- 31,722 km/h contro il Sassuolo