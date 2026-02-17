 Serie A 2025 2026, i calciatori più veloci: Svilar nella top 10. Classifica | Sky Sport
Serie A 2025/26, i calciatori più veloci: la classifica

A sorpresa fra i 10 giocatori più veloci della Serie A in questa stagione c'è anche il portiere della Roma Mile Svilar. Contro l'Udinese in un'uscita ha toccato i 30,496 km/h di velocità. Ecco i 15 calciatori più veloci del nostro campionato fin qui

    Petardo contro Audero: per l'Inter multa e diffida

    Serie A

    È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato in campo da un tifoso...

    Nessun infortunio per Bartesaghi: solo crampi

    milan

    Nel finale di partita tra Milan e Bologna al Dall'Ara, Bartesaghi ha chiesto il cambio...

    Allegri: "Scudetto? Guardiamo al +7 sulla quinta"

    Serie A

    L'allenatore del Milan commenta il successo sul Bologna e la posizione in classifica consolidata...