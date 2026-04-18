Gli azzurri tornano a perdere in casa dopo 495 giorni ancora contro la Lazio, stop analizzato da Antonio Conte: "Abbiamo messo poca energia e qualità senza trovare gli spazi. Forse non ho percepito questo malessere che si è sviluppato dopo Parma". Sulle voci sul suo futuro: "Era successo anche l'anno scorso, sono concentrato come allora. A Napoli c'è chi aiuta e chi distrugge: più si sta zitti e meglio è. E a De Laurentiis non risponderei mai in pubblico"

Ancora la Lazio a spezzare la striscia casalinga in campionato del Napoli, che cade al 'Maradona' dopo 26 turni e 495 giorni da quell'8 dicembre 2024. Finisce 2-0 per la squadra di Sarri, che segna un gol per tempo (Cancellieri e Basic) relegando il Napoli a -12 dall'Inter a cinque giornate dalla fine del campionato. Una prestazione negativa quella degli azzurri, che non hanno mai calciato in porta e deludono sulla strada verso la prossima Champions. Ne ha parlato Antonio Conte nel post-partita: "Fiammella spenta per lo scudetto? Non è stata una buona partita da parte nostra. Abbiamo messo poca qualità in mezzo al campo, la Lazio ci ha aspettato e ripartita chiudendo gli spazi. Pur avendo il 70% di possesso non abbiamo fatto un tiro in porta. Noi non siamo stati bravi a trovare gli spazi. Il problema è che oggi la sensazione è che ci fosse poca energia: quando non ce l’abbiamo diventa difficile, la qualità si abbassa. Abbiamo preso dei gol in ripartenza, abbiamo sventato un rigore. Forse non sono stato bravo io a percepire questo malessere che si è sviluppato dopo Parma. Magari non ho dato le giuste motivazioni, cioè cercare di fare il massimo cercando di guadagnare più punti possibili. Siamo stati bravi a tenere botta in un momento di grande difficoltà, oggi abbiamo preso questa legnata nei denti e ripartiamo lunedì facendo tesoro di quanto accaduto oggi. Bisogna capire il perché e rimettersi a posto. Oggi eravamo tutti 'non pervenuti', blackout totale. Non avremmo mai fatto gol, è mancata lucidità. Ora dobbiamo resistere sapendo che c’è da combattere e conquistare la qualificazione in Champions".