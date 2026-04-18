Napoli-Lazio, Conte sul futuro: "A De Laurentiis non rispondo in pubblico"NAPOLI
Gli azzurri tornano a perdere in casa dopo 495 giorni ancora contro la Lazio, stop analizzato da Antonio Conte: "Abbiamo messo poca energia e qualità senza trovare gli spazi. Forse non ho percepito questo malessere che si è sviluppato dopo Parma". Sulle voci sul suo futuro: "Era successo anche l'anno scorso, sono concentrato come allora. A Napoli c'è chi aiuta e chi distrugge: più si sta zitti e meglio è. E a De Laurentiis non risponderei mai in pubblico"
NAPOLI-LAZIO 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
Ancora la Lazio a spezzare la striscia casalinga in campionato del Napoli, che cade al 'Maradona' dopo 26 turni e 495 giorni da quell'8 dicembre 2024. Finisce 2-0 per la squadra di Sarri, che segna un gol per tempo (Cancellieri e Basic) relegando il Napoli a -12 dall'Inter a cinque giornate dalla fine del campionato. Una prestazione negativa quella degli azzurri, che non hanno mai calciato in porta e deludono sulla strada verso la prossima Champions. Ne ha parlato Antonio Conte nel post-partita: "Fiammella spenta per lo scudetto? Non è stata una buona partita da parte nostra. Abbiamo messo poca qualità in mezzo al campo, la Lazio ci ha aspettato e ripartita chiudendo gli spazi. Pur avendo il 70% di possesso non abbiamo fatto un tiro in porta. Noi non siamo stati bravi a trovare gli spazi. Il problema è che oggi la sensazione è che ci fosse poca energia: quando non ce l’abbiamo diventa difficile, la qualità si abbassa. Abbiamo preso dei gol in ripartenza, abbiamo sventato un rigore. Forse non sono stato bravo io a percepire questo malessere che si è sviluppato dopo Parma. Magari non ho dato le giuste motivazioni, cioè cercare di fare il massimo cercando di guadagnare più punti possibili. Siamo stati bravi a tenere botta in un momento di grande difficoltà, oggi abbiamo preso questa legnata nei denti e ripartiamo lunedì facendo tesoro di quanto accaduto oggi. Bisogna capire il perché e rimettersi a posto. Oggi eravamo tutti 'non pervenuti', blackout totale. Non avremmo mai fatto gol, è mancata lucidità. Ora dobbiamo resistere sapendo che c’è da combattere e conquistare la qualificazione in Champions".
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"A Napoli c'è chi aiuta e chi distrugge"
Inevitabile il riferimento alle voci sul suo futuro che potrebbero aver disturbato l'ambiente: "Anche l’anno scorso a due mesi dalla fine si parlava di altre squadre, di futuro - ha detto Conte -. A volte dico delle cose che vengono fraintese, ma fa parte del calcio. Penso che più si sta zitti e meglio è fino alla fine del campionato. Poi dietro le quinte si possono fare mille cose, ma più si sta in silenzio ed è meglio anche nel rispetto di chi ci viene a seguire. Io sono totalmente concentrato come lo ero un anno fa. Capisco il mio nome faccia titoli, ma talvolta ciò che viene detto viene strumentalizzato. Si parla di squadra da svecchiare ma si manca di rispetto a giocatori che hanno dato tanto. Napoli è controversa: c’è chi aiuta e chi distrugge, cerchiamo di restare uniti e compatti senza farci male da soli". E ancora: "Il presidente De Laurentiis ha detto 'se vuole andare via me lo dica subito'? Quello è un problema suo, può dire quello che vuole e se dovessi rispondere lo farei in privato. Non in pubblico, però, perché i media non vedono altro".