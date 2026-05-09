Dopo lo scudetto i nerazzurri passano 3-0 all'Olimpico, dove mercoledì affronteranno proprio la Lazio nella finale di Coppa Italia. L'analisi di Chivu: "Il merito è di tutti, se lo meritano. Novità tattiche per l'anno prossimo? C'è da lavorare ma si può migliorare". E sulle parole di Mourinho: "Ha detto che ho avuto la 'stellina' perché ho vinto lo scudetto? Quello che ci diciamo rimane tra me e lui. E non si possono paragonare formazioni distanti 16 anni" LAZIO-INTER 0-3 - PAGELLE - CLASSIFICA

Solo vittorie per l'Inter campione d'Italia che, pochi giorni dopo il 21° scudetto aritmetico, passa 3-0 all'Olimpico. Decidono i gol del rientrante Lautaro, Sucic e Mkhitaryan, tris che conferma l'ottimo momento dei nerazzurri. Proprio mercoledì a Roma, sempre contro la Lazio, l'Inter si giocherà la finale di Coppa Italia per centrare uno splendido double. Così Cristian Chivu ha commentato l'ultimo successo: "Il merito è di tutti, Lautaro mette anima e professionalità dando tutto. E merito anche degli altri che lo seguono. È il merito del gruppo e di una squadra fantastica, se lo meritano. Novità per l’anno prossimo? Mi viene in mente di dire 5-5-5, ma è meglio che sto zitto… Abbiamo principi che dobbiamo aggiungere, tutti stanno facendo un grande lavoro cercando di essere dominanti. Il sistema conta relativamente, puoi fare 3-5-2 o 4-4-2 ma cambia in funzione dell’avversaria. Durante questa stagione abbiamo mostrato di saper fare determinate cose. C’è da lavorare ma si può migliorare". Approfondimento L'Inter campione vince ancora: 3-0 alla Lazio

"Mourinho? Quello che ci diciamo rimane tra me e lui" Chivu ha parlato anche dei singoli: "Josep Martinez titolare l'anno prossimo? Lo era prima, vale anche per Sommer e Di Gennaro. I tre portieri sono l'anima del gruppo, sono portieri dell'Inter e hanno un valore internazionale. Non l’abbiamo mai messo in discussione, lui come Sommer. Calhanoglu vedremo se recupererà". In merito alle parole di Mourinho, che intervistato da Sportweek ha detto che Chivu ha avuto la 'stellina' (intendendo che nessuna delle altre big è stata un vero competitor per lo scudetto) e che nessun giocatore di questa Inter avrebbe giocato in quella del Triplete, l'allenatore nerazzurro ha risposto: "Dovete chiedere a lui per le sue parole, io mi godo questa squadra. Non si può mai fare paragoni tra squadre di generazioni diverse. Sono passati 16 anni, ma sicuramente quella come questa portano gioia ai nostri tifosi. Stellina? Parliamo di quanto fatto quest'anno e della finale di mercoledì, invece di statistiche... Se mi ha scritto? Quello che ci diciamo rimane tra me e lui…" Approfondimento Le pagelle di Lazio-Inter 0-3