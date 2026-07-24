Juventus-Standard Liegi: i convocati di Spalletti

 Juventus, i convocati di Spalletti per l'amichevole con lo Standard Liegi | Sky Sport
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Juventus-Standard Liegi su Sky: i convocati di Luciano Spalletti

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Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'amichevole che la Juventus disputerà domani in casa dello Standard Liegi: il match avrà inizio alle 20 e sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW (telecronaca di Federico Botti). Oltre all'infortunato Ekhator, Yildiz e Thuram saranno assenti così come Milik e Zhegrova (questi ultimi per gestione dei carichi di lavoro). Prima uscita bianconera, invece, per Celik

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