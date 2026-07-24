Juventus-Standard Liegi: i convocati di Spalletti

Juventus-Standard Liegi su Sky: i convocati di Luciano Spalletti
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'amichevole che la Juventus disputerà domani in casa dello Standard Liegi: il match avrà inizio alle 20 e sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW (telecronaca di Federico Botti). Oltre all'infortunato Ekhator, Yildiz e Thuram saranno assenti così come Milik e Zhegrova (questi ultimi per gestione dei carichi di lavoro). Prima uscita bianconera, invece, per Celik
- MATTIA PERIN
- ZEKI CELIK
- FEDERICO GATTI
- MANUEL LOCATELLI
- LLOYD KELLY
- DOUGLAS LUIZ
- JEREMIE BOGA
- PIERRE KALULU
- MICHELE DI GREGORIO
- VASILIJE ADZIC
- LOIS OPENDA
- FABIO MIRETTI
- CARLO PINSOGLIO
- DANIELE RUGANI
- JOAO MARIO
- ANDREA CAMBIASO
- ARTHUR
- JUAN CABAL
- AUGUSTO OWUSU
- JAVIER GIL PUCHE
- JUSTIN OBOAVWODUO
- ADIN LICINA
- ARMAN DURMISI
- DESTINY ELIMOGHALE