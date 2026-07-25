Italia, quando debutterà Andrea Pirlo: il calendario del nuovo commissario tecnico
Il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso: Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ct sarà l'inizio di un percorso che porterà gli Azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima, però, ci saranno sei impegni contro avversari di livello: oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia
- Sarà venerdì 25 settembre il giorno dell'esordio di Pirlo sulla panchina dell'Italia. Il nuovo ct avrà a disposizione la "maxi sosta" tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare con il gruppo a Coverciano e preparare le quattro sfide consecutive di Nations League, in programma nell'arco di appena dieci giorni. Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo A con Francia, Turchia e Belgio: il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku.
- Nations League
- Venerdì 25 settembre 2026 ore 20:45
- Stadio Olimpico (Roma)
- Nations League
- Lunedì 28 settembre 2026 ore 20:45
- Ataturk Spor Kompleksi (Bursa)
- Nations League
- Venerdì 2 ottobre 2026 ore 20:45
- Stade de France (Saint-Denis)
- Nations League
- Lunedì 5 ottobre 2026 ore 20:45
- Stadio Renato Dall'Ara (Bologna)
- Nations League
- Giovedì 12 novembre 2026 ore 20:45
- Stadio Giuseppe Meazza (Milano)
- Nations League
- Domenica 15 novembre 2026 ore 20:45
- Stadio Re Baldovino (Bruxelles)
- Domenica 6 dicembre 2026 si terrà a Belfast, nell'Irlanda del Nord, il sorteggio per le qualificazioni agli Europei 2028 che si giocheranno nel Regno Unito e in Irlanda. L'evento traccerà il percorso di tutte le nazionali partecipanti verso la fase finale del torneo.
- Le squadre saranno suddivise in 12 gironi da quattro o cinque nazionali, che si sfideranno in gare di andata e ritorno. La fase a gironi prenderà il via a marzo 2027 e si concluderà a novembre dello stesso anno.
- Parteciperanno anche le nazioni ospitanti: Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles.
- Le 12 vincitrici dei gironi e le 8 migliori seconde si qualificheranno alla fase finale.
- Due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazioni ospitanti meglio classificate che non si sono qualificate come vincitrici dei gironi o come migliori seconde.
- I posti rimanenti saranno assegnati tramite spareggi, a marzo 2028, tra le rimanenti seconde dei gironi e le migliori vincitrici dei gironi che non si sono qualificate alla Nations League.