 Le squadre con più spettatori allo stadio nella stagione 2025 2026. Classifica | Sky Sport
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Le squadre con più spettatori allo stadio nella stagione 2025/26: Inter e Roma in top 10

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Quali sono state le squadre più seguite allo stadio nella stagione 2025/26? Il portale specializzato Transfermarkt ha pubblicato uno studio sulle presenze complessive negli impianti, sommando i dati di campionato e coppe. In vetta alla classifica c'è il Real Madrid, ma anche l'Italia sorprende: ben due squadre figurano nella top 10 delle più seguite d'Europa. Di seguito la classifica delle prime dieci e il piazzamento delle altre grandi del calcio italiano

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