Le squadre con più spettatori allo stadio nella stagione 2025/26: Inter e Roma in top 10
Quali sono state le squadre più seguite allo stadio nella stagione 2025/26? Il portale specializzato Transfermarkt ha pubblicato uno studio sulle presenze complessive negli impianti, sommando i dati di campionato e coppe. In vetta alla classifica c'è il Real Madrid, ma anche l'Italia sorprende: ben due squadre figurano nella top 10 delle più seguite d'Europa. Di seguito la classifica delle prime dieci e il piazzamento delle altre grandi del calcio italiano
- Spettatori: 695.972
- Nazione: Italia
- Spettatori: 978.210
- Nazione: Italia
- Spettatori: 1.077.745
- Nazione: Italia
- Spettatori: 1.394.035
- Nazione: Italia
- Spettatori: 1.419.962
- Nazione: Spagna
- Spettatori: 1.420.670
- Nazione: Portogallo
- Spettatori: 1.478.687
- Nazione: Italia
- Spettatori: 1.506.427
- Nazione: Inghilterra
- Spettatori: 1.543.789
- Nazione: Inghilterra
- Spettatori: 1.670.594
- Nazione: Spagna
- Spettatori: 1.736.670
- Nazione: Italia
- Spettatori: 1.785.565
- Nazione: Germania
- Spettatori: 1.791.000
- Nazione: Germania
- Spettatori: 1.891.050
- Nazione: Spagna