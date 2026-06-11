Quali sono state le squadre più seguite allo stadio nella stagione 2025/26? Il portale specializzato Transfermarkt ha pubblicato uno studio sulle presenze complessive negli impianti, sommando i dati di campionato e coppe. In vetta alla classifica c'è il Real Madrid, ma anche l'Italia sorprende: ben due squadre figurano nella top 10 delle più seguite d'Europa. Di seguito la classifica delle prime dieci e il piazzamento delle altre grandi del calcio italiano