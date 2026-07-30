 Amichevoli estive Serie A: i risultati di giovedì 30 luglio. Pareggio Parma, perde il Monza | Sky Sport
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Amichevoli estive: pareggio del Parma con l'Arezzo, il Monza perde con l'Aris

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Un pareggio e una sconfitta, questo il bilancio delle amichevoli in programma oggi - giovedì 30 luglio - per le squadre di Serie A. Parma e Monza erano impegnate rispettivamente contro Arezzo e Aris. Per i gialloblù è arrivato un pari, il terzo consecutivo dopo il triangolare con Sassuolo e Trento, 1-1. I brianzoli invece hanno perso 3-1 contro la squadra greca

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