Amichevoli estive: pareggio del Parma con l'Arezzo, il Monza perde con l'Aris
Un pareggio e una sconfitta, questo il bilancio delle amichevoli in programma oggi - giovedì 30 luglio - per le squadre di Serie A. Parma e Monza erano impegnate rispettivamente contro Arezzo e Aris. Per i gialloblù è arrivato un pari, il terzo consecutivo dopo il triangolare con Sassuolo e Trento, 1-1. I brianzoli invece hanno perso 3-1 contro la squadra greca
- 8' Kouda (P), 40' Sala (A)
- PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato (79' Britschgi), Circati (36' Troilo (69' Drobnic), Valenti (72' Ndiaye), Carboni (69' Valeri); Ordoñez (69' Lontani), Kouda (69' Frigan), Keita (69' Konate); Almqvist (69' Sorensen), Pellegrino (69' Elphege), Joujou (69' Mikolajevski). All. Cuesta
- AREZZO (4-3-3): Nunziante (69' Serban); Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Viviani, Ionita; Tavernelli, Cerri, Arena. All. Bucchi.
- 6' Kadewere, 33' Racic, 84' Dele-Bashiru (A), 93' Colpani (M)
- MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Ondoa, Pessina, Carboni; Forson, Mota; Cutrone. All: Juric.
- ARIS (4-3-3): Dioudis; Fabiano, Jensen, Fadiga, Kerkez; Racic, Galanopoulos, Garre; Gianniotas, Kadewere, Kouame. All: Grigoriou.