Amichevoli estive: pareggio del Parma con l'Arezzo, il Monza perde con l'Aris

Un pareggio e una sconfitta, questo il bilancio delle amichevoli in programma oggi - giovedì 30 luglio - per le squadre di Serie A. Parma e Monza erano impegnate rispettivamente contro Arezzo e Aris. Per i gialloblù è arrivato un pari, il terzo consecutivo dopo il triangolare con Sassuolo e Trento, 1-1. I brianzoli invece hanno perso 3-1 contro la squadra greca

LE AMICHEVOLI ESTIVE DI SERIE A