Lois Openda ha salutato ufficialmente la Juventus: dopo aver speso oltre 40 milioni per il belga nello scorso mercato estivo, i bianconeri lo hanno ceduto in prestito al Lione. Openda è solo l'ultimo giocatore acquistato e ceduto in prestito dopo un solo anno o meno, ma è entrato anche nella classifica dei più costosi. Ti ricordi gli altri? Al primo posto c'è uno juventino ancora in rosa con i bianconeri... (dati Transfermarkt)

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