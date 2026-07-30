Openda al Lione: i giocatori più costosi prestati dopo un solo anno
Lois Openda ha salutato ufficialmente la Juventus: dopo aver speso oltre 40 milioni per il belga nello scorso mercato estivo, i bianconeri lo hanno ceduto in prestito al Lione. Openda è solo l'ultimo giocatore acquistato e ceduto in prestito dopo un solo anno o meno, ma è entrato anche nella classifica dei più costosi. Ti ricordi gli altri? Al primo posto c'è uno juventino ancora in rosa con i bianconeri... (dati Transfermarkt)
- Acquistato dal Napoli il 18 luglio 2025 per 35 milioni di euro
- Ceduto in prestito al Nottingham Forest il 23 gennaio 2026
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 6 mesi e 5 giorni
- Acquistato dalla Juventus il 25 agosto 2024 per 36,1 milioni di euro
- Ceduto in prestito all'Atletico Madrid l'1 settembre 2025
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 1 anno e 7 giorni
- Acquistato dal Milan il 2 agosto 2022 per 37,5 milioni di euro
- Ceduto in prestito all'Atalanta il 16 agosto 2023
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 1 anno e 14 giorni
- Acquistato dal Milan il 12 giugno 2017 per 38 milioni di euro
- Ceduto in prestito al Siviglia l'11 agosto 2018
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 1 anno, 1 mese e 30 giorni
- Acquistato dall'Inter il 26 giugno 2018 per 38 milioni di euro
- Ceduto in prestito al Cagliari il 5 agosto 2019
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 1 anno, 1 mese e 10 giorni
- Acquistato dalla Juventus il 2 gennaio 2020 per 39 milioni di euro
- Ceduto in prestito al Parma il 2 gennaio 2020
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 0 giorni
- Acquistato dall'Inter il 31 agosto 2017 per 40,7 milioni di euro
- Ceduto in presito all'Atalanta il 31 agosto 2017
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 0 giorni
- Acquistato dalla Juventus il 1° settembre 2025 per 46 milioni di euro
- Ceduto in prestito al Lione il 28 luglio 2026
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 10 mesi e 27 giorni
- Acquistato dalla Lazio il 1° luglio 2001 per 48 milioni di euro
- Ceduto in prestito al Barcellona il 21 luglio 2002
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 1 anno e 20 giorni
- Acquistato dalla Juventus il 30 giugno 2024 per 51,5 milioni di euro
- Ceduto in prestito al Nottingham Forest il 21 agosto 2025
- Tempo passato tra l'acquisto e la cessione: 1 anno, 1 mese e 22 giorni