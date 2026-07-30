 Serie A, i calciatori più costosi andati in prestito dopo un anno. Classifica | Sky Sport
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Openda al Lione: i giocatori più costosi prestati dopo un solo anno

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Lois Openda ha salutato ufficialmente la Juventus: dopo aver speso oltre 40 milioni per il belga nello scorso mercato estivo, i bianconeri lo hanno ceduto in prestito al Lione. Openda è solo l'ultimo giocatore acquistato e ceduto in prestito dopo un solo anno o meno, ma è entrato anche nella classifica dei più costosi. Ti ricordi gli altri? Al primo posto c'è uno juventino ancora in rosa con i bianconeri... (dati Transfermarkt)

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