Morte Franco Baresi: la rassegna stampa dei siti italiani ed esteri
Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio è morto Franco Baresi, leggenda del calcio italiano riconosciuta anche a livello internazionale. Ecco la rassegna stampa con gli omaggi sui siti di tutto il mondo
- Apertura in nero per la Rosea: "Addio Franco Baresi. Da Piscinin a Capitano, ha fatto la storia del Milan e della Nazionale: aveva 66 anni"
- "Franco Baresi è morto: la leggenda del Milan e del calcio italiano aveva 66 anni"
- "Franco Baresi è morto: a 66 anni se ne va la leggenda del Milan e del calcio italiano"
- "Addio a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan. Il club: "Perso un battito del nostro cuore"
- "Addio a Franco Baresi, il difensore sublime che ha fatto la storia del Milan e della Nazionale"
- "Addio a Franco Baresi, il 'Piscinin' diventato leggenda del Milan e della Nazionale"
- "Addio a Franco Baresi, l'ultimo grande libero e leggenda del Milan"
- "Morto Baresi, leggenda del Milan: aveva 66 anni"
- Il giornale italiano ricorda la sua infanza travagliata: "Addio Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio: aveva 66 anni. La storia del bambino rimasto orfano che diventò l'ultimo libero d'Italia"
- "Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale"
- Il quotidiano milanese apre con le reazioni del mondo del calcio: Franco Baresi, ricordi e affetto. Il Milan: "Perso un battito del nostro cuore". Maldini: "Mi hai insegnato a lottare". Capello: "Il sogno di ogni tecnico". Il sindaco di Milano: "Troveremo il modo di ricordarlo"
- "Calcio in lacrime per la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale"
- "Addio a Franco Baresi, martedì i funerali"
- "La leggenda del Milan e dell'Italia Baresi muore a 66 anni"
- "Franco Baresi, leggenda iconica del Milan e dell'Italia, è morto a 66 anni"
- "Franco Baresi è morto a 66 anni. Il difensore del Milan e dell'Italia è considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione"
- "Riposa in pace leggenda. Franco Baresi è morto a 66 anni: la leggenda del Milan e dell'Italia si è spenta mentre giungono messaggi di cordoglio per uno dei migliori difensori del calcio"
- "Baresi, leggenda del Milan e dell'Italia, è scomparso all'età di 66 anni"
- "Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio italiano, è scomparso all'età di 66 anni"
- "Franco Baresi, leggendario difensore dell'Italia e del Milan, è morto"
- "La scomparsa di Franco Baresi: il Milan perde il suo capitano eterno"
- "Franco Baresi, leggenda eterna del Milan e del calcio italiano, è morto"
- "Muore Franco Baresi. Il leggendario difensore italiano, capitano simbolo del grande Milan degli anni '80 e '90 con cui ha vinto 3 Champions League e 6 scudetti in Italia, è scomparso all'età di 66 anni"
- "Muore Franco Baresi: la leggenda del Milan e della nazionale italiana muore a 66 anni. Ha vinto il Mondiale 1982 e tre Champions League con il club rossonero"
- "Muore Franco Baresi, leggenda del calcio italiano"
- "E' morto Baresi, leggenda italiana. Il mondo del calcio è in lutto"
- La rivista tedesca paragona Baresi al 'Kaiser' Franz Beckenbauer, storico libero della Germania e del Bayern Monaco: "L'Italia piange il Kaiser Franco Baresi"
- "Lutto per la scomparsa di una leggenda italiana: Baresi si è spento all'età di 66 anni"
- Il sito portoghese riprende il comunicato del Milan: "La storia del Milan piange": il club annuncia la morte di Franco Baresi
- "Franco Baresi, leggenda del Milan e campione del mondo con l'Italia, è morto all'età di 66 anni"
- "Il mondo del calcio è in lutto: Franco Baresi è morto"
- "E' morto Franco Baresi, leggenda del Milan e uno dei più grandi difensori nella storia del calcio"