Tempo effettivo in Serie A nella 1^ giornata: il confronto con la scorsa stagione
Nella prima giornata della Serie A 2026/27 il tempo effettivo medio è stato di 57'53", quasi quattro minuti in più rispetto alla media di 54'10" dello scorso campionato. Il dato supera di 4'50" anche i 53'03" registrati nella prima giornata 2025/26. Un primo segnale dopo l'introduzione delle nuove regole contro le perdite di tempo, anche se serviranno altre giornate per valutarne realmente l'impatto. Di seguito il tempo effettivo di tutte le partite
- Più pallone in gioco nella prima giornata della Serie A 2026/27. Il tempo effettivo medio nelle dieci partite è stato di 57'53", contro i 53'03" registrati nel primo turno dello scorso campionato: quasi 5 minuti in più a partita (+4'50"). Un dato superiore anche alla media dell'intera Serie A 2025/26, che si era fermata a 54'10"
- Come dicevamo, a favorire l'aumento del tempo effettivo possono contribuire anche le nuove regole introdotte in questa stagione: tempi più stretti per rinvii e rimesse laterali, un minuto fuori dal campo in determinate situazioni dopo un infortunio e maggiore attenzione alla durata delle sostituzioni. Tutte misure pensate per ridurre le perdite di tempo e velocizzare le riprese del gioco
- L'aumento rispetto allo stesso turno di un anno fa è significativo, ma il dato va ancora letto con cautela. Siamo soltanto alla prima e, generalmente, all'inizio del campionato il tempo effettivo tende a essere più alto, per poi diminuire quando le partite e i punti in palio acquistano maggiore peso.
- I 57'53" rappresentano quindi una prima indicazione interessante anche alla luce delle nuove regole: serviranno però le prossime giornate per capire quanto potranno incidere davvero nel corso della stagione
- Durata complessiva: 94' 11"
- Tempo effettivo: 60' 27"
- Durata complessiva: 98' 15"
- Tempo effettivo: 61' 13"
- Durata complessiva: 96' 04"
- Tempo effettivo: 62' 43"
- Durata complessiva: 98' 44"
- Tempo effettivo: 58' 54"
- Durata complessiva: 102' 04"
- Tempo effettivo: 49' 12"
- Durata complessiva: 96' 23"
- Tempo effettivo: 57' 58"
- Durata complessiva: 95' 58"
- Tempo effettivo: 64' 50"
- Durata complessiva: 93' 42"
- Tempo effettivo: 57' 42"
- Durata complessiva: 101' 16"
- Tempo effettivo: 49' 11"
- Durata complessiva: 94'
- Tempo effettivo: 57' 24"