 Tempo effettivo Serie A nella 1^ giornata: confronto con la scorsa stagione | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tempo effettivo in Serie A nella 1^ giornata: il confronto con la scorsa stagione

Serie A fotogallery
13 foto

Nella prima giornata della Serie A 2026/27 il tempo effettivo medio è stato di 57'53", quasi quattro minuti in più rispetto alla media di 54'10" dello scorso campionato. Il dato supera di 4'50" anche i 53'03" registrati nella prima giornata 2025/26. Un primo segnale dopo l'introduzione delle nuove regole contro le perdite di tempo, anche se serviranno altre giornate per valutarne realmente l'impatto. Di seguito il tempo effettivo di tutte le partite

LE NUOVE REGOLE ARBITRALI - I PRIMI CASI IN SERIE A

ALTRE FOTOGALLERY

Lecce, ufficiale Fatah: contratto fino al 2029

Calciomercato

Fatah è un nuovo giocatore del Lecce. Il Genoa annuncia l'arrivo di Osmajic. Benoit Badiashile è...

146 foto

Premier League, le squadre che hanno speso di più

Premier League

La Premier League 2026/27 è iniziata, ricca anche quest'anno di campioni e volti nuovi, da...

20 foto

Quasi una Nazionale: gli italiani oggi in Premier

Premier League

La Premier League 2026/27 (visibile su Sky Sport) è iniziata e sarà una Premier sempre più...

27 foto

Dalla Vecchia al Cesena in prestito dal Torino

Calciomercato

Rinforzo per il centrocampo del Cesena. Dal Torino arriva Dalla Vecchia. Vignali riparte...

149 foto

Gli acquisti più costosi dell'estate (finora)

Calciomercato

Si avvicina la chiusura del calciomercato estivo, sessione che ha registrato colpi monstre...

22 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Gasp: "Dybala? Dicevano avesse muscoli di seta"

    Serie A

    L'allenatore della Roma commenta il successo sulla Fiorentina alla prima di campionato: "Non...

    Dove vedere Roma-Fiorentina

    guida tv

    La partita tra Roma e Fiorentina della 1^ giornata di Serie A si gioca lunedì 24 agosto alle ore...

    Problema a un piede per Yildiz: rischio lungo stop

    juventus

    Problema al piede sinistro per Kenan Yildiz dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di...