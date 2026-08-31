Nel video l’analisi a Sky Calcio Club dell’avvio di campionato della Juve: 6 punti in due gare, eppure Spalletti ogni tanto si è mostrato preoccupato in queste prime uscite. Ecco cosa può esserci dietro le sue parole. Intanto Marchegiani assicura: "Un miglioramento c’è stato, la squadra ha più certezze rispetto a un anno fa e poi mi piace come Spalletti abbia riciclato alcuni giocatori come Douglas Luiz"

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