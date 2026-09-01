Ultima giornata di calciomercato con la Juventus tra le squadre più attive in Serie A. Segui il nostro liveblog per non perdere tutte le news, le trattative e le indiscrezioni raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. In casa bianconera sono attese le ufficialità degli arrivi di Sarr e Woltemade, oltre alla definizione della cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid
Sarr è già arrivato a Torino
Intanto Pape Sarr è già arrivato a Torino. Il centrocampista del Tottenham si trasferirà alla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ora gli ultimi passaggi prima dell'ufficialità del suo arrivo in bianconero
David verso l'Atletico Madrid: i dettagli
Jonathan David è vicino al trasferimento all'Atletico Madrid. Juventus e club spagnolo hanno raggiunto l'accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Giocatore in partenza questa mattina per la Spagna
Woltemade in prestito secco oneroso da 5 milioni di euro
È fatta per Nick Woltemade alla Juventus. Dopo l'intesa con il Newcastle è arrivato anche l'ok dell'attaccante tedesco, atteso oggi a Torino per visite mediche e firma. Operazione in prestito secco oneroso da 5 milioni di euro, senza diritto di riscatto
Chi è arrivato alla Juve in questa sessione
La Juventus ha già cambiato molto in questa sessione estiva. Sono arrivati Vicario e Grabara per la porta, Lucumí e Celik in difesa, Ekhator e soprattutto Alajbegovic e Kolo Muani per l'attacco. Sono stati inoltre riscattati Openda e Boga. Nelle ultime ore sono poi attese le ufficialità di Pape Sarr e Nick Woltemade, pronti a completare ulteriormente la rosa di Spalletti
Cosa aspettarsi dall'ultimo giorno della Juve
La Juventus arriva all'ultimo giorno di mercato con diverse operazioni da formalizzare. In entrata sono attese le ufficialità di Nick Woltemade, che arriverà dal Newcastle in prestito secco oneroso da 5 milioni di euro, e di Pape Sarr, già arrivato a Torino dal Tottenham in prestito con obbligo condizionato. In uscita va invece completato il trasferimento di Jonathan David all'Atletico Madrid, in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Resta poi aperto il capitolo terzini: Cabal è nel mirino dell'Atalanta e la sua eventuale cessione potrebbe sbloccare l'arrivo di Nicolas Tagliafico dal Lione.
Juventus, le news di oggi live
- Fatta per l'arrivo di Woltemade (Newcastle): prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. Attesa per visite mediche e firma
- David all'Atletico Madrid: prestito con diritto a 25 milioni di euro. Parte in mattinata direzione Spagna
- Pape Sarr del Tottenham è arrivato a Torino: operazione in prestito con obbligo condizionato. Attesa l'ufficialità
- Sulle fasce si segue Tagliafico (in caso di uscita di Cabal sul quale c'è il pressing dell'Atalanta)
- Il tabellone mercato della Juventus