La Juventus ha già cambiato molto in questa sessione estiva. Sono arrivati Vicario e Grabara per la porta, Lucumí e Celik in difesa, Ekhator e soprattutto Alajbegovic e Kolo Muani per l'attacco. Sono stati inoltre riscattati Openda e Boga. Nelle ultime ore sono poi attese le ufficialità di Pape Sarr e Nick Woltemade, pronti a completare ulteriormente la rosa di Spalletti