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Sassuolo-Juventus, la conferenza di Spalletti in diretta LIVE

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Dopo il pareggio col Milan e in attesa di esordire la prossima settimana in Europa League, la Juventus di Spalletti si rituffa in campionato nella trasferta sul campo del Sassuolo. L'allenatore toscano parla in conferenza alla vigilia dalle 16: segui le sue parole sul liveblog di skysport.it

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^GIORNATA

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L'emergenza infortuni in casa Juve

Già all'inizio della stagione Spalletti deve convivere con un'incredibile sequenza di infortunati. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati il capitano Manuel Locatelli e Jeremie Boga, fermi rispettivamente per la rottura del menisco esterno del ginocchio destro e per la lesione di medio grado del bicipite femorale

Emergenza infortuni, come potrebbe giocare la Juventus

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Il calendario della 4^giornata

Nell'anticipo del venerdì prima vittoria della Fiorentina sul campo del Venezia (ancora a zero punti). In questo momento in campo Genoa e Frosinone a Marassi. I bianconeri giocheranno domani sera, alle 20.45. Di seguito, il programma completo di questa giornata

Il calendario della 4^ giornata di Serie A

Il calendario della 4^ giornata di Serie A

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Buongiorno a tutti. Giorno di vigilia per la Juventus che si prepara ad affrontare domani il Sassuolo al Mapei Stadium nel posticipo domenicale delle 20.45. Avviciniamoci all'inizio della conferenza di Spalletti previsto per le 16

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