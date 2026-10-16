Bologna-Inter, Chivu in conferenza LIVE

Vigilia di Serie A per i nerazzurri, impegnati sabato alle 18 al Dall'Ara. Cristian Chivu presenta la sfida in conferenza stampa: segui le parole in diretta sul nostro liveblog
Termina qui la conferenza stampa di Cristian Chivu
Contro Palladino ha vissuto partite equilibrate: come se l'aspetta?
"Lui è lì da un mese, ha cambiato modulo e dato identità e intensità alla squadra. È una squadra organizzata, verticale e ha corsa. Se non vinci i duelli e non corri puoi andare in difficoltà"
Senza Lautaro manca un leader a questa squadra?
"Non dobbiamo chiedere gli straordinari alla squadra con o senza Lautaro. Ognuno ha la responsabilità di mostrare la leadership"
Tema portiere: Provedel merita la sua occasione?
"Provedel ha la mia stima e considerazione, ci darà una mano importante in questa stagione"
Dopo il Bruges aveva parlato delle volontà della squadra e delle difficoltà d'intensità in Champions...
"Cambiare devo essere io il primo a farlo, ma i ragazzi hanno già capito cosa va fatto dal passato. Vanno migliorati piccoli dettagli, il nostro problema è stato legato anche alle pressioni individuali e non di gruppo. Dobbiamo migliorare l'energia e anche la comunicazione. Champions? Nel calcio se si va piano non si va lontano... "
Come sta Bonny? E lo vedremo titolare?
"Ange mi ha impressionato da inizio stagione, lo ha fatto vedere da subentrato. È un grande attaccante, sappiamo quanto vale e lui sa che arriverà il suo momento dall'inizio. Intanto siamo molto contenti di quello che sta facendo in questo momento"
Su cosa ha inciso l'infortunio di Lautaro?
"Non sono medico, mi è stato detto che i tempi lo rivedranno dopo la sosta"
Difensivamente serve un cambio di direzione netta?
"Noi manteniamo i principi, serve la stessa idea nel fare le stesse cose. E a volte serve riconnetterci. Dobbiamo maturare sotto questo punto di vista, tutti i giocatori devono essere sulla stessa linea"
La sconfitta col Bruges vi ha fatto perdere certezze?
"Non dobbiamo fare drammi per una sconfitta in Champions. Fa male, c'erano aspettative ma va detto che loro sono stati bravi. Sicuramente siamo calati mentalmente e non abbiamo reagito, c'è stata anche confusione e abbiamo reagito di pancia e non di organizzazione. Siamo consapevoli della nostra forza e di quello che vogliamo fare in Champions. La prendiamo come un episodio anche se una sconfitta del genere crea rumore"
In questa ricerca di equilibrio cosa dovrà cambiare la squadra?
"Lo switch deve partire da me perché sono il primo responsabile. Poi dovremo trovare un pensiero comune, tutti dobbiamo prenderci delle responsabilità ma tutto deve partire da me. Ho un gruppo fantastico, credo serva solo riconnettersi nell'arco della partita senza farsi abbattere dalle avversità"
Com'è l'umore del gruppo negli ultimi giorni?
"Noi accettiamo le nostre responsabilità, sappiamo che qualcosa non ha funzionato e altro sì da inizio gara al gol del 2-1. Eravamo rientrati col piglio giusto, poi è crollato il castello quando abbiamo subito il secondo gol. Ci sono state due partite in una. Dobbiamo reagire, nessuno ci aspetta e non dobbiamo piangerci addosso"
Come sta la squadra?
"È un'altra competizione dopo quattro giorni, chi ha giocato ha avuto tempo per recuperare. Abbiamo il problema di Lautaro, scoperto post gara e starà fuori"
Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di Chivu
Arbitra Doveri
A dirigere sarà Daniele Doveri. Le designazioni per la partita:
- Assistenti: Zingarelli e Bercigli
- Quarto uomo: Di Marco
- Var: Gariglio
- Avar: Piccinini
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La probabile formazione del Bologna
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino
- L'infortunio occorso a capitan Orsolini complica le cose sulla trequarti. Alle spalle di Piccoli ci saranno Bernardeschi e Cambiaghi
- Ballottaggio in porta visto che Skorupski spera di ritrovare la titolarità perduta. Pessina però resta in pole
- Difesa che dovrebbe vedere la conferma di Darmian sul centrodestra con il rientro di Theate sull'altro versante
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
- Con Lautaro fuori, Bonny e Pio Esposito si giocano una maglia. Chivu pensa comunque a qualche altra rotazione: anche in porta potremmo vedere un cambio della guardia
- A destra c'è Diouf in pole, salvo turnover che lancerebbe Spence. Zielinski torna titolare ma non sase come centrocampista centrale o mezzala: dipenderà dalla 'voglia' di Chivu di schierare Calhanoglu
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Stop Lautaro: quali partite salterà con l'Inter
L'attaccante nerazzurro salterà 7 partite: oltre al derby con il Milan in programma a fine mese, non giocherà le due partite di Champions contro Shakhtar e Feyenoord. Non dovrebbe rispondere alla chiamata della sua nazionale e potrebbe tornare per Atalanta-Inter del 22 novembre
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Lautaro, risentimento alla coscia: fuori un mese
Cattiva notizia per i nerazzurri, che perdono il capitano per infortunio per almeno un mese. Durante l'ultimo match con il Brugge, Lautaro Martinez si è infatti procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Dovrebbe restare fuori fino a dopo la prossima sosta per le nazionali, quindi non recuperabile per il derby con il Milan di sabato 31 ottobre.
Inter, infortunio per Lautaro Martinez: i tempi di recuperoVai al contenuto
Dopo la sconfitta in Champions League contro il Brugge, l'Inter riparte in Serie A in trasferta contro il Bologna. A introdurre la partita (in programma sabato alle 18) è Cristian Chivu in conferenza stampa dalle ore 14.30.