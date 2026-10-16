Bologna-Inter, Chivu in conferenza LIVE

La sconfitta col Bruges vi ha fatto perdere certezze?

"Non dobbiamo fare drammi per una sconfitta in Champions. Fa male, c'erano aspettative ma va detto che loro sono stati bravi. Sicuramente siamo calati mentalmente e non abbiamo reagito, c'è stata anche confusione e abbiamo reagito di pancia e non di organizzazione. Siamo consapevoli della nostra forza e di quello che vogliamo fare in Champions. La prendiamo come un episodio anche se una sconfitta del genere crea rumore"