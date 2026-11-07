Che tipo di atteggiamento aspetti dalla squadra?

"Spensieratezza e rispettare l'avversario, anche se hanno tanti giocatori fuori riescono comunque a mettere una squadra competitiva e questo fa capire la rosa che hanno. Poi basta guardare i primi 70 minuti a Porto, una squadra che ha tenuto bene il campo, è normale dopo gli sono venuti a mancare i cambi, però è una squadra viva. Mi aspetto dai miei giocatori la voglia di stare in campo, soffrire e battere colpo su colpo. Non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo andare a fare lì la nostra partita con la nostra identità e mentalità. Allegri è stato il mio capitano e ho vinto un campionato dalla B alla A, è stato il mio allenatore, la storia dice che non ho ancora mai vinto contro di lui. È chiacchierato, ma spero di fare un quarto di quello che ha fatto in carriera. Conoscendolo so che lui di stress non muore, anzi nel momento di difficoltà trova sempre la lucidità e le cose giuste per far quadrare i conti. È per questo che non mi fido, è uno che ci sa andare e per questo dobbiamo essere pronti. Anche per noi sarà una finale, perché è una partita importante, giocare al Maradona dà sempre gusto, è importante arrivarci con grande spirito, mentalità e voglia"