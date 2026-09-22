È tempo di pausa per le Nazionali dopo il primo assaggio di stagione, pausa che permette al portale specializzato Transfermarkt di aggiornare le valutazioni dei più costosi in Serie A. In testa c'è ancora Lautaro Martinez seguito da Nico Paz e Yildiz. Crescono i giallorossi Malen e Koné come i comaschi Baturina e Ramon, boom del milanista Moreira. Ecco la top 30 dei più preziosi del campionato

SERIE A, TUTTI I CONVOCATI IN NAZIONALE