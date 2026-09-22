I giocatori più preziosi di questa Serie A: Lautaro in vetta davanti a Nico Paz
È tempo di pausa per le Nazionali dopo il primo assaggio di stagione, pausa che permette al portale specializzato Transfermarkt di aggiornare le valutazioni dei più costosi in Serie A. In testa c'è ancora Lautaro Martinez seguito da Nico Paz e Yildiz. Crescono i giallorossi Malen e Koné come i comaschi Baturina e Ramon, boom del milanista Moreira. Ecco la top 30 dei più preziosi del campionato
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Como
- Variazione: -5 milioni
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: -5 milioni
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Variazione: -5 milioni
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Variazione: -3 milioni
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Como
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Como
- Variazione: +5 milioni
- Valore di mercato: 38 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 38 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Variazione: -5 milioni
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Como
- Variazione: +15 milioni
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Variazione: +20 milioni
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Variazione: -5 milioni
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: +5 milioni
- Valore di mercato: 55 milioni di euro
- Squadra: Como
- Variazione: +10 milioni
- Valore di mercato: 55 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Variazione: +10 milioni
- Valore di mercato: 60 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 60 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Variazione: +10 milioni
- Valore di mercato: 65 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Como
- Variazione: stabile
- Valore di mercato: 85 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Variazione: stabile