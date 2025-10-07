Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, l'impatto in gol e assist dei nuovi acquisti di calciomercato

classifica fotogallery
15 foto

È Kevin De Bruyne il nuovo acquisto che fin qui ha fatto meglio in Serie A: il centrocampista del Napoli, arrivato a parametro zero, ha già realizzato 3 gol in 6 presenze in Italia. Diversi gli inseguitori alle sue spalle, tra cui ci sono anche due suoi compagni di squadra. Di seguito la classifica dei nuovi arrivati che hanno inciso maggiormente in Serie A tra gol e assist (dati Transfermarkt)

SERIE A, TUTTI I GIOCATORI CONVOCATI IN NAZIONALE 

    Serie A: Ultime Notizie

    Barella-Juan Lebron, scambio maglietta-racchetta

    A MILANO

    In occasione di Milano Premier Padel, che potrete seguire sui canali di Sky Sport, un incontro...

    Senza esoneri alla 2^ sosta: non capitava da...

    Serie A

    Per la prima volta da sette stagioni a questa parte, alla seconda sosta per le Nazionali, tutti...

    Ilic, polpaccio ko: lascia il ritiro della Serbia

    Serie A

    Torna a Torino Ivan Ilic. Il fantasista granata ha lasciato il ritiro della Serbia e non prenderà...