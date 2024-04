In Italia Lautaro sta navigando verso il suo primo titolo di capocannoniere, mentre Haaland ha appena un gol di vantaggio in Premier e Lewandowski rischia di non riconfermarsi in Liga. Kane, Mbappé, la sfida amarcord italiana in Turchia tra Icardi e Dzeko e… La mappa europea col bonus finale: CR7 e Messi sono i migliori in Arabia e America?

