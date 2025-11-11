Da 11 a 5 gol: la classifica marcatori di Serie A al confronto con l'anno scorso
Nel campionato italiano si sta segnando di meno, lo dicono i numeri e i tanti 0-0 degli ultimi turni. Anche la classifica marcatori ne è una conferma: al primo posto tra i bomber del campionato (a pari merito con Orsolini) c'è Calhanoglu, professione regista, mentre un anno fa il leader dopo 11 giornate ne aveva segnati più del doppio. Ecco il confronto in numeri e chi sono stati i migliori marcatori di sempre in A dopo undici giornate… il record è di 19!
PERCHÈ IN A SI SEGNA DI MENO: L'ANALISI SU SKY SPORT INSIDER
- È quello che balza all'occhio guardando la classifica marcatori di un campionato dove, è lampante, si sta segnando molto di meno del solito. Al netto della presenza di un attaccante (esterno) come Orsolini, la vetta dei bomber è condivisa a quota cinque centri con Hakan Calhanoglu, che tirerà anche i rigori (2), ma al momento è uno dei leader marcatori pur facendo di mestiere il regista.
- Orsolini (Bologna): 5 gol
- Calhanoglu (Inter): 5 gol
- Berardi e Pinamonti (Sassuolo): 4 gol
- Bonazzoli (Cremonese): 4 gol
- Simeone (Torino): 4 gol
- Leao e Pulisic (Milan): 4 gol
- Anguissa e De Bruyne (Napoli): 4 gol
- Bonny e Lautaro (Inter): 4 gol
- Castro (Bologna): 4 gol
- Nico Paz (Como): 4 gol
- Thuram (Inter): 3 gol
- Vlahovic (Juventus): 3 gol
- Cancellieri e Zaccagni (Lazio): 3 gol
- Soulé (Roma): 3 gol
- Davis e Zaniolo (Udinese): 3 gol
- Anzi, uno solo, il leader. Cioè chi poi si sarebbe preso il titolo di capocannoniere del campionato, Mateo Retegui. Un anno fa di questi tempi - cioè fermi all'11^ giornata - aveva già segnato 11 gol
- Stagione in corso - Calhanoglu, Orsolini: 5 gol
- Anno scorso - Retegui: 11 gol
- Come visto, alle spalle dei due bomber Calhanoglu e Orsolini ci sono ben dodici giocatori, tutti a quota 4. Storia diversa un anno fa, dove il secondo miglior marcatore del campionato aveva segnato due gol in più degli attuali leader…
- Stagione in corso - Berardi, Pinamonti, Bonazzoli, Simeone, Leao, Pulisic, Anguissa, De Bruyne, Bonny, Lautaro, Castro, Nico Paz: 4 gol
- Anno scorso - Thuram: 7 gol
- Anche se, teoricamente, i giocatori attualmente a quota tre gol sono tutti appaiati al quindicesimo posto della classifica. Ecco, sempre per fare un confronto: chi era terzo per davvero un anno fa aveva comunque segnato di più di Calhanoglu e Orsolini
- Stagione in corso - Thuram, Vlahovic, Cancellieri, Zaccagni, Soulé, Davis, Zaniolo: 3 gol
- Anno scorso - Vlahovic, Lookman: 6 gol
- 1) Retegui (Atalanta) 11
- 2) Thuram (Inter) 7
- 3) Vlahovic (Juve) 6
- 3) Lookman (Atalanta) 6
- 5) Pulisic (Milan) 5
- 5) Kean (Fiorentina) 5
- 5) Castellanos (Lazio) 5
- 5) Lautaro (Inter) 5
- 5) Kvaratskhelia (Napoli) 5
- 10) Lukaku (Napoli) 4
- 10) Dia (Lazio) 4
- 10) Lucca (Udinese) 4
- 10) Pohjanpalo (Venezia) 4
- 10) Cutrone (Como) 4
- 10) Pinamonti (Genoa) 4
- 10) Dovbyk (Roma) 4
- 10) Dany Mota (Monza) 4
- 10) Castro (Bologna) 4
- 10) Orsolini (Bologna) 4
- 10) Tengstedt (Verona) 4
- Stagione 1958/59: Antonio Angelillo, un'annata chiusa con la bellezza di 33 gol in 33 partite giocate dopo un exploit da 19 centri nelle prime undici giornate: mai nessuno ha fatto meglio nell'intera storia del campionato italiano di calcio. Se partiamo a contare dal Duemila in poi, è Immobile il migliore, quando nel 2017/18 (che non è l'anno del record di 36) ne segnò 14 dopo undici giornate.
- 1) Angelillo (Inter 58/59): 19 gol
- 2) Manfredini (Roma 60/61): 15
- 2) Guaita (Roma 34/35): 15
- 4) Immobile (Lazio 17/18): 14
- 4) Borel (Juve 33/34): 14
- 4) Meazza (Inter 33/34): 14
- 7) Immobile (Lazio 19/20): 13
- 7) Toni (Fiorentina 05/06): 13
- 7) Batistuta (Fiorentina 94/95): 13
- 7) Vivolo (Juve 52/53): 13
- 7) Piola (Lazio 42/43): 13