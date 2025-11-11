Offerte Black Friday
Da 11 a 5 gol: la classifica marcatori di Serie A al confronto con l'anno scorso

Serie A fotogallery
8 foto

Nel campionato italiano si sta segnando di meno, lo dicono i numeri e i tanti 0-0 degli ultimi turni. Anche la classifica marcatori ne è una conferma: al primo posto tra i bomber del campionato (a pari merito con Orsolini) c'è Calhanoglu, professione regista, mentre un anno fa il leader dopo 11 giornate ne aveva segnati più del doppio. Ecco il confronto in numeri e chi sono stati i migliori marcatori di sempre in A dopo undici giornate… il record è di 19!

PERCHÈ IN A SI SEGNA DI MENO: L'ANALISI SU SKY SPORT INSIDER

