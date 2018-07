Giornata di visite mediche allo Juventus Center per i giocatori convocati per il raduno dei bianconeri. In prima fila anche Emre Can, nuovo acquisto del club, che in giornata aveva fatto una passeggiata in città. Assenti Dybala e i nazionali ancora impegnati nel Mondiale di Russia

MODRIC: "CR7? PENSO CHE RESTI AL REAL"