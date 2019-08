Skov Olsen (BOLOGNA) - Sulla carta sarà difficile vederlo titolare, almeno nella prima parte di stagione. Proprio per questo il suo prezzo nelle varie aste non sarà altissimo. Da più parti questo ragazzo viene elogiato come futuro protagonista. Può giocare sia come esterno destro che come esterno sinistro, ergo non dovrà tentare di spodestare solo Orsolini. L'ultima annata lo ha visto segnare quasi 20 gol in un campionato, quello danese, che non sarà magari ad alto livello ma che è sempre un'ottima rampa di lancio