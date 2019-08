GENOA: lo stanno aspettando tutti. Per Schöne c'è gente pronta a spendere un sacco di crediti. Il giocatore è re delle punizioni come ha già fatto vedere in Italia e toccherà a lui trovare il +3 su calcio piazzato. Incaricato anche di punizioni indirette e corner 'rischia' davvero di fare incetta di bonus. In casa Genoa però, sia per punizioni che per angoli, ci sono Criscito e Saponara come alternative