de Vrij (INTER) - Segnerà più lui o più Skriniar? Era l'interrogativo della passata stagione fantacalcistica ma, come in molti sapranno, non è stata una sfida 'prolifica', segno che i 5 gol realizzati da de Vrij due anni fa non per forza dovevano avere un seguito. Inevitabile però che i centrali nerazzurri siano pezzi pregiati. Con Godin l'Inter ha un'arma in più sulle palle inattive e se molti allenatori cercheranno di raddoppiare sull'ex Atletico, ecco che de Vrij (o Skriniar) potranno regalare qualche +3