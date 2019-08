Skrtel (ATALANTA) - difensore di comprovata esperienza a cui non dispiace prensentarsi in area avversaria per colpire. Due stagioni fa in Turchia mise a referto tre gol. Sappiamo che con Gasperini, i difensori portano spesso e volentieri in dote un bel +3. Età e condizione fisica non giocano a suo favore ma può essere utile 'associarlo' al fanta con qualche suo collega di reparto