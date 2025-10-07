Inter, l'attacco di Chivu come quello di Ronaldo il Fenomeno

Inizio di stagione positivo per l'Inter di Cristian Chivu, che nelle prime 8 partite stagionali ha realizzato 22 gol. Per i nerazzurri è il miglior avvio dal punto di vista realizzativo degli ultimi 28 anni: Lautaro e compagni hanno eguagliato il dato stabilito nella stagione 1997/98 dalla squadra di Gigi Simoni con Ronaldo il Fenomeno in campo. Di seguito la situazione realizzativa dell'Inter dopo le prime 8 partite tra campionato e coppe europee (dati Opta)
- Buon inizio di stagione per l'Inter di Chivu, che nelle prime 8 partite ha realizzato 22 gol tra campionato e coppe
- Per i nerazzurri si tratta del miglior avvio sotto il punto di vista realizzativo nelle ultime 28 stagioni: hanno eguagliato il dato fissato nella stagione 1997/98 dalla squadra di Simoni con Ronaldo il Fenomeno. Ma davvero Mourinho e Inzaghi avevano fatto "peggio"?
- Stagione 1997/98: 22 gol segnati
- Stagione 1998/99: 13 gol segnati
- Stagione 1999/00: 13 gol segnati
- Stagione 2000/01: 15 gol segnati
- Stagione 2001/02: 17 gol segnati
- Stagione 2002/03: 11 gol segnati
- Stagione 2003/04: 11 gol segnati
- Stagione 2008/09: 12 gol segnati
- Stagione 2009/10: 13 gol segnati
- Stagione 2010/11: 13 gol segnati
- Stagione 2011/12: 11 gol segnati (5 con Gasperini, 6 con Ranieri)
- Stagione 2012/13: 15 gol segnati
- Stagione 2013/14: 20 gol segnati
- Stagione 2014/15: 21 gol segnati
- Stagione 2004/05: 18 gol segnati
- Stagione 2005/06: 14 gol segnati
- Stagione 2006/07: 14 gol segnati
- Stagione 2007/08: 14 gol segnati
- Stagione 2015/16: 8 gol segnati
- Stagione 2016/17: 9 gol segnati
- Stagione 2017/18: 17 gol segnati
- Stagione 2018/19: 12 gol segnati
- Stagione 2019/20: 15 gol segnati
- Stagione 2020/21: 17 gol segnati
- Stagione 2021/22: 20 gol segnati
- Stagione 2022/23: 14 gol segnati
- Stagione 2023/24: 20 gol segnati
- Stagione 2024/25: 17 gol segnati
- Stagione 2025/26: 22 gol segnati