Milan-Spezia, le probabili formazioni

Tante assenze per Pioli, emergenza sia in difesa che a centrocampo: dietro ci sarà la coppia Gabbia-Kalulu, in mezzo al campo spazio a Krunic e Bakayoko. Lo Spezia dovrebbe confermare l'intero undici che ha vinto il derby ligure contro il Genoa Condividi

Il 2022 è iniziato con le due importanti vittorie contro Roma e Venezia, anche in Coppa Italia il Milan ha dato continuità a questi risultati passando il turno ai supplementari contro il Genoa. I rossoneri vogliono proseguire il momento positivo contro lo Spezia, in uno dei posticipi del lunedì che si giocherà a San Siro. Ma il club ligure ha bisogno di punti importanti in chiave salvezza e nelle ultime due trasferte ha conquistato sei punti, vincendo al Maradona contro il Napoli e poi a Marassi contro il Genoa. Fischio d'inizio fissato alle ore 18.30.

La probabile formazione del Milan leggi anche Pioli: "Mercato? Compreremo solo per migliorare" Tante assenze in casa rossonera, soprattutto nel reparto difensivo dove mancano Kjaer, Tomori e Romagnoli. Al centro giocano quindi Gabbia e Kalulu, con Florenzi e Theo Hernandez esterni a completare la linea a quattro davanti a Maignan. A centrocampo mancano Kessié e Bennacer (in Coppa d'Africa) oltre allo squalificato Tonali, scelte obbligate con la coppia Krunic-Bakayoko che agirà in mezzo al campo. C'è più scelta in attacco: a guidarlo sarà Ibra, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle sue spalle. MILAN (4-2-3-1) La probabile formazione: Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli