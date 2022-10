La sfida dell'Arechi apre il sabato dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. La Salernitana deve riscattare la sconfitta di San Siro contro l'Inter: Nicola preferisce Bonazzoli a Piatek in coppia con Dia. Lo Spezia arriva a questo match dopo il pareggio per 2-2 contro la Cremonese e si affida alla coppia Nzola-Gyasi per ritrovare la vittoria. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15