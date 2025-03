Successo in trasferta per il Palermo che vince all’Arechi grazie ai suoi due bomber. Il vantaggio arriva al 27’ con un gran destro da fuori di Brunori. Poi, servito proprio da Brunori, tocca a Pohjanpalo portare il Palermo sul 2-0. Nel recupero la Salernitana trova il gol con un colpo di testa di Amatucci ma il risultato non cambia più. Con questa vittoria il Palermo si porta al settimo posto, a 42 punti come il Cesena. La Salernitana resta penultima

SERIE B, 31^ GIORNATA: GOL E HIGHLIGHTS - CLASSIFICA