Passo importante verso la salvezza da parte degli uomini di Ranieri che battono l'Atalanta in rimonta 2-1 e conquistano tre punti importanti. Meglio i bergamaschi in avvio: sbloccano grazie a Scamacca. Prima della fine del primo tempo Augello sfrutta un assist di Shomurodov per l'1-1. Nella ripresa c'è grande equilibrio ma nel finale un colpo di testa di Viola regala il successo ai sardi

CLASSIFICA