Golden Boy 2025, i nomi dei 25 candidati finalisti
Sono stati annunciati i i 25 candidati al premio istituito da Tuttosport, cinque dei quali sono Wild Card, scelti dalla lista iniziale tra gli esclusi dal 21° al 100° posto dell'ultimo index. Tra di loro due italiani, oltre a Yildiz. Anche due giocatrici italiane tra le finaliste al premio del Golden Girl 2025
- DÉSIRÉ DOUÉ (Psg/FRANCIA)
- PAU CUBARSÍ (Barcellona/SPAGNA)
- DEAN HUIJSEN (Real Madrid/SPAGNA)
- KENAN YILDIZ (Juventus/TURCHIA)
- MYLES LEWIS-SKELLY (Arsenal/INGHILTERRA)
- ARDA GULER (Real Madrid/TURCHIA)
- WARREN ZAIRE-EMERY (Psg/FRANCIA)
- FRANCO MASTANTUONO (Real Madrid/ARGENTINA)
- ETHAN NWANERI (Arsenal/INGHILTERRA)
- JORREL HATO (Chelsea/OLANDA)
- ESTEVAO (Chelsea/BRASILE)
- GEOVANY QUENDA (Sporting CP/PORTOGALLO)
- LENY YORO (Manchester United/FRANCIA)
- SENNY MAYULU (Psg/FRANCIA)
- NICO O'REILLY (Manchester City/INGHILTERRA)
- VICTOR FROHOLDT (Porto/DANIMARCA)
- ELIESSE BEN SEGHIR (Bayer Leverkusen/MAROCCO)
- LUCAS BERGVALL (Tottenham/SVEZIA)
- ARCHIE GRAY (Tottenham/INGHILTERRA)
- MAMADOU SARR (Strasburgo/FRANCIA)
- GIOVANNI LEONI (Liverpool/ITALIA)*
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter/ITALIA)*
- ALEKSANDAR STANKOVIC (Bruges/SERBIA)*
- RODRIGO MORA (Porto/PORTOGALLO)*
- JOBE BELLINGHAM (Borussia Dortmund/INGHILTERRA)*
- MICHELLE AGYEMANG (Brighton/INGHILTERRA)
- IMAN BENEY (Manchester City/SVIZZERA)
- GIULIA GALLI (Roma/ITALIA)
- EVA SCHATZER (Juventus/ITALIA)
- SIGNE GAUPSET (Brann/NORVEGIA)
- SMILLA HOLMBERG (Hammarby/SVEZIA)
- FELICIA SCHRODER (Hacken/SVEZIA)
- WIEKE KAPTEIN (Chelsea/OLANDA)
- NINA MATEJIC (Zenit St Pietroburgo/SERBIA)
- LILY YOHANNES (Lione/STATI UNITI)