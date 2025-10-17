Roma-Inter, Chivu in conferenza LIVE

Che emozioni prova nell'affrontare Gasperini?

"Con lui è stata un'esperienza breve ma poi si è confermato e tanti si sono ispirati a lui. Gode di tutta la mia stima così come era quando ero giocatore. Con lui avevo fatto una preparazione in cui non ero mai stato così bene. Nel suo modulo con difesa a 3 facevo il braccetto e ci divertivamo: è stato mandato via troppo presto e poi è diventato modello di ispirazione per tanti"