Roma-Inter, Chivu in conferenza LIVE

Termina qui la conferenza stampa di Chivu alla vigilia di Roma-Inter
La Roma segna poco ma ha fatto tanti punti
"Siamo solo all'inizio, ci sono margini di miglioramento per tutti. La Roma continuerà a crescere perché un allenatore nuovo non può stavolgere tutto in due mesi"
Che ricordo ha di Roma?
"Ho avuto grandi allenatori, a partire da Capello che mi aveva voluto a Roma, dove mi sono innamorato dell'Italia e di tutto quello che mi ha dato. L'esperienza a Roma mi ha fatto crescere come giocatore e uomo"
Gioca Sommer? E Thuram?
"Sommer gioca, Thuram non lo so"
Cosa hai preso da Gasperini?
"Il suo modo di interpretare il calcio, il suo coraggio, la sua fase difensiva. E' stato una cosa nuova per tanti allenatori: ha fatto cose che erano nella testa di molti ma nessuno osava farle. Ora tanti prendono spunto, bisogna sempre rubare da quelli più bravi"
Si parla molto di Pio Esposito...
"Io gli do consigli, ma è un giocatore di Inter e Nazionale e la pressione fa parte del gioco. Non bisogna fare confronti ma prenderlo così, lui poi deve adattarsi alle richieste perché ormai è un profilo internazionale, ammirato ovunque. Non bisogna dimenticare che è un giovane al quale in due mesi è cambiata la vita, ma è quello che desiderava. E' salito sul palco e ora deve ballare"
Che emozioni prova nell'affrontare Gasperini?
"Con lui è stata un'esperienza breve ma poi si è confermato e tanti si sono ispirati a lui. Gode di tutta la mia stima così come era quando ero giocatore. Con lui avevo fatto una preparazione in cui non ero mai stato così bene. Nel suo modulo con difesa a 3 facevo il braccetto e ci divertivamo: è stato mandato via troppo presto e poi è diventato modello di ispirazione per tanti"
Cosa ti aspetti di vedere?
"Ripartire dalla Cremonese, dare contiunuità a quella prestazione di aggressività e grinta e fare passi in avanti, senza tornare indietro. Non conta che avversari affrontiamo sulla carta, ci interessa la nostra voglia di essere dominanti"
Chi è l'ideale in attacco contro la Roma?
"Tutti e tre sono bravi a interpretare quel tipo di gioco e improvvisare"
La Roma è una squadra molto aggressiva, come si affronta?
"Mi piace perché ha dato continuità al lavoro di Ranieri e Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo. E' solida, bisogna avere lucidità per capire dove concederanno qualcosa ed essere svegli per approfittarne"
Come sono tornati i giocatori dalla sosta nazionali?
"Bene, sani, gli abbiamo dato anche dei giorni di riposo per gestirli al meglio"
