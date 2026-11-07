Napoli, la squadra è già in ritiro: niente conferenza stampa per Allegri

Sarebbe dovuta iniziare alle ore 15 la classica conferenza stampa di vigilia di Allegri, in vista del match contro la Lazio di lunedì alle 12.30. L'annuncio dell'annullamento è arrivato pochi minuti prima del via, a sala stampa già piena. Da venerdì il Napoli è in ritiro, quindi De Laurentiis ha deciso di non far parlare Allegri per lasciare il gruppo concentrato solo sul campo e sul lavoro
VIDEO. Annullata la conferenza di Allegri, scelta di De Laurentiis. Qui il punto con Francesco Modugno
Perché Allegri non ha parlato in conferenza: profilo basso, scelta di De Laurentiis
E' stata sostanzialmente una scelta presidenziale l'annullamento della conferenza stampa pre Lazio che sarebbe dovuta iniziare alle ore 15: De Laurentiis ha ritenuto giusto - nel momento delicato della squadra - far tenere un profilo basso al suo Napoli, in modo che il gruppo potesse concentrarsi solo sul lavoro e sul campo. E quindi, in questo senso, anche di limitare le parole della vigilia, nella speranza che la squadra risponda coi fatti. Non si tratterebbe di un vero e proprio silenzio stampa, ma una linea dettata dal momento. Ricordiamo che il Napoli ha iniziato il ritiro dalla giornata di ieri (venerdì 6 novembre).
.
A quanto risulta a Sky non sarebbe nemmeno una scelta punitiva, ma dettata dalla sola volontà di far parlare prima il campo, senza misteri particolari alle spalle. Con ogni probabilità De Laurentiis non ha deciso per l'annullamento della conferenza pochi minuti prima del via, ma aveva già dettato questa linea, poi la comunicazione del club alla stampa non è arrivata con il giusto anticipo.
Tra poco su Sky Sport 24 il punto con Francesco Modugno sull'annullamento della conferenza stampa di Allegri.
Annullata la conferenza stampa di Allegri
Sarebbe dovuta iniziare alle ore 15 la classica conferenza stampa di vigilia del Napoli, in vista del match contro la Lazio di lunedì alle 12.30. L'annuncio dell'annullamento della conferenza di Allegri è arrivato pochi minuti prima del via, a sala stampa già piena.
Gattuso ha già parlato in conferenza: "Non penso al primato. Non abbiamo pressioni, ma ci vuole umiltà"
La lite De Bruyne-Lucca e gli sfoghi di Politano e McTominay: la ricostruzione dell'ultimo mercoledì di fuoco del Napoli
Pochi giorni fa per il Napoli è arrivata la settima sconfitta in stagione, battuto pesantemente 4-1 dal Porto in Champions. Uno stop caratterizzato anche da episodi di tensione durante e dopo la partita. Nel finale il litigio in campo ripreso dalle telecamere di Amazon Prime Video tra Lucca e De Bruyne, che rimproverava un movimento del compagno venendo a sua volta mandato a quel paese. Al termine del match, Politano aveva detto a Sky: "Mi piacerebbe venisse anche qualcun altro a dare spiegazioni e non sempre noi italiani", salvo poi precisare "non è un attacco verso nessuno". Arrabbiatissimo anche McTominay: "Dobbiamo andare tutti a casa e farci un esame di coscienza". Duro pure Hojlund: "Guardiamoci tutti allo specchio: allenatori, giocatori e anche la società".
Qui la ricostruzione di tutto quello che era successo in Portogallo
VIDEO. Lite De Bruyne-Lucca e sfoghi: la ricostruzione di cosa sta succedendo a NapoliVai al contenuto
Le ultime sul momento Napoli: De Laurentiis a Castel Volturno con la squadra
Dopo il ko in Champions con il Porto e in vista del prossimo impegno di domenica contro la Lazio capolista, il presidente del Napoli è arrivato nella giornata di ieri (venerdì) al centro sportivo di Castel Volturno. In un momento delicato e particolare, Aurelio De Laurentiis ha voluto stare vicino alla squadra, che vedrà in una riunione insieme all’allenatore Allegri. Dalla giornata di ieri il Napoli è in ritiro in hotel.
Napoli, De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno per incontrare la squadraVai al contenuto
Intanto la giornata di A è già iniziata
L'11^ giornata di Serie A si è aperta ieri con il 2-1 del Venezia sull'Udinese: qui gli highlights.
Altri problemi per il Napoli: per Di Lorenzo lesione distrattiva all'adduttore
Il capitano del Napoli starà fuori qualche settimana a causa di una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Qui sotto tutti gli aggiornamenti.
Napoli, l'esito degli esami di Di Lorenzo: lesione distrattiva dell'adduttore lungo della coscia sinistraVai al contenuto
La classifica di Serie A
La Lazio guida con 28 punti, il doppio di quelli raccolti fin qui dal Napoli.
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Le partite di oggi
Dopo l'anticipo del venerdì, sono 4 i match che ci attendono in questo sabato di Serie A.
Le partite di Serie A di oggiVai al contenuto
Le probabili formazioni
Allegri fa i conti con un'emergenza totale. Unica buona notizia il recupero di Olivera, per il resto rosa ridotta ai minimi termini.