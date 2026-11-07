Napoli, la squadra è già in ritiro: niente conferenza stampa per Allegri

E' stata sostanzialmente una scelta presidenziale l'annullamento della conferenza stampa pre Lazio che sarebbe dovuta iniziare alle ore 15: De Laurentiis ha ritenuto giusto - nel momento delicato della squadra - far tenere un profilo basso al suo Napoli, in modo che il gruppo potesse concentrarsi solo sul lavoro e sul campo. E quindi, in questo senso, anche di limitare le parole della vigilia, nella speranza che la squadra risponda coi fatti. Non si tratterebbe di un vero e proprio silenzio stampa, ma una linea dettata dal momento. Ricordiamo che il Napoli ha iniziato il ritiro dalla giornata di ieri (venerdì 6 novembre).

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A quanto risulta a Sky non sarebbe nemmeno una scelta punitiva, ma dettata dalla sola volontà di far parlare prima il campo, senza misteri particolari alle spalle. Con ogni probabilità De Laurentiis non ha deciso per l'annullamento della conferenza pochi minuti prima del via, ma aveva già dettato questa linea, poi la comunicazione del club alla stampa non è arrivata con il giusto anticipo.