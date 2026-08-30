Qui tutta la giornata live di domenica 30 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Atalanta-Kessie, ufficiale il clamoroso ritorno
- Centrocampo Roma: in uscita El Aynaoui, fatta De Roon
- Contatti Fulham-Soulé: i giallorossi valutano 3 nomi per l'attacco
- Juventus, idea Pape Sarr per il centrocampo
- Milan, si avvicina Hutchinson
- E Gimenez verso il Porto: c'è l'ok rossonero
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Serie B: la gallery con tutti gli affari dell'estate
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
E nel frattempo Leao è in Turchia: "Al Milan mi sono sentito a casa, ringrazio i tifosi"
Rafael Leao è pronto a iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul, dove svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. "Volevo ringraziare tutti i tifosi, mi sarebbe piaciuto salutarli per l'ultima volta sul campo di San Siro ma non è stato possibile. A Milano mi sono sempre sentito a casa", ha detto Leao prima di partire
Fulham, contatti in corso per Soulé della Roma
Il Fulham ha messo nel mirino Matias Soulé e ha avviato i contatti con la Roma per il cartellino dell'argentino. Per questo il club giallorosso segue diversi nomi per l'attacco, visto che potrebbe dover acquistare due giocatori in queste ultime ore di mercato. Piacciono Luiz Henrique dello Zenit, Jamie Gittens del Chelsea e Jamie Leweling dello Stoccarda. La prima offerta della Roma per quest'ultimo, però, è stata giudicata insufficiente dal club tedesco
Milan-Hutchinson, accordo col Nottingham Forest definito nelle prossime ore
Il Milan si avvicina a Omari Hutchinson. L'accordo con il Nottingham Forest verrà formalmente definito nelle prossime ore e il club sta già organizzando il viaggio del giocatore per domenica. L'operazione resta impostata su un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni
Roma, contatti con il Fulham per Soulè
La Roma lavora anche alle uscite. Nelle ultime ore contatti con il Fulham per la cessione di Matias Soulè verso la Premier League. In caso di partenza dell'argentino i primi nomi per sostituirlo sono Leweling dello Stoccarda e Gittens del Chelsea. Sullo sfondo rimane Luiz Henrique dello Zenit.
Juventus, Carnevali: "Non un è un problema economico ma di parametri Uefa"
Prima dell'inizio della sfida contro il Parma, l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato proprio della trattativa per il centrocampista ivoriano: "Per Kessie è molto semplice. È un giocatore che a me interessava. Abbiamo trattato per più giorni con lui. Dobbiamo tener presente che abbiamo il settlement agreement. Ho la fortuna di lavorare con Massara e Ottolini e anche con il mister c’è un rapporto eccezionale. Abbiamo una grande proprietà e quindi non è un problema economico ma di parametri che la Uefa ci impone. A volte è complicato. Oggi bisogna tenere conto del giocatore che si vende per acquistare. Con Kessié si pensava di poter chiudere perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare cosa aveva richiesto. Probabilmente, lo penso io, non era così grande o l’interesse del giocatore o da parte del procuratore".
E tra questi, c'è anche il clamoroso ritorno di Kessie all'Atalanta
Franck Kessie è di nuovo un giocatore dell'Atalanta. Poche ore dopo il no all'offerta della Juventus la soprendente svolta con il centrocampista ivoriano che torna a vestire la maglia nerazzurra dopo 9 anni. Il classe 1996 ha firmato un contratto di 3 anni con opzione per il rinnovo
Atalanta, ufficiale il clamoroso ritorno di KessieVai al contenuto
Ricci, Esposito e non solo: tutti gli acquisti ufficiali in Serie A
Sono stati ben 5 gli acquisti ufficiali in Serie A ieri: ecco tutti i nomi
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Gimenez-Porto, c'è l'ok del Milan: ultimi dettagli
Santiago Gimenez si prepara a lasciare il Milan per trasferirsi al Porto. Nella notte è arrivato l'ok dei rossoneri all'ultima offerta del club portoghese e ora restano soltanto da sistemare i dettagli finali, poi Gimenez sarà autorizzato a viaggiare e sostenere le visite mediche
Njie-Fiorentina, attesa per le visite mediche
Fiorentina e Torino sono allo scambio dei documenti per Alieu Njie. In mattinata lo svedese sosterrà le visite mediche col club toscano, prima di mettere la propria firma sul contratto che lo legherà ai viola. Operazione da 16 milioni più 2 di bonus e il 15% sulla rivendita