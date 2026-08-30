Prima dell'inizio della sfida contro il Parma, l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato proprio della trattativa per il centrocampista ivoriano: "Per Kessie è molto semplice. È un giocatore che a me interessava. Abbiamo trattato per più giorni con lui. Dobbiamo tener presente che abbiamo il settlement agreement. Ho la fortuna di lavorare con Massara e Ottolini e anche con il mister c’è un rapporto eccezionale. Abbiamo una grande proprietà e quindi non è un problema economico ma di parametri che la Uefa ci impone. A volte è complicato. Oggi bisogna tenere conto del giocatore che si vende per acquistare. Con Kessié si pensava di poter chiudere perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare cosa aveva richiesto. Probabilmente, lo penso io, non era così grande o l’interesse del giocatore o da parte del procuratore".