 Scudetto Serie A, chi ha vinto il campionato senza la miglior difesa | Sky Sport
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Serie A, chi ha vinto lo scudetto senza la miglior difesa

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L'Inter ha 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 6 giornate dalla fine. La squadra di Chivu potrebbe vincere lo scudetto senza essere la miglior difesa del campionato (al momento è solo la 5^ meno battuta). Nella storia recente della Serie A è successo pochissime volte (appena 4 dal 2000 a oggi). Ecco tutti i precedenti

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