Serie A, chi ha vinto lo scudetto senza la miglior difesa

L'Inter ha 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 6 giornate dalla fine. La squadra di Chivu potrebbe vincere lo scudetto senza essere la miglior difesa del campionato (al momento è solo la 5^ meno battuta). Nella storia recente della Serie A è successo pochissime volte (appena 4 dal 2000 a oggi). Ecco tutti i precedenti

QUANDO PUÒ DIVENTARE CAMPIONE L'INTER? LE COMBINAZIONI