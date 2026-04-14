Serie A, chi ha vinto lo scudetto senza la miglior difesa
L'Inter ha 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 6 giornate dalla fine. La squadra di Chivu potrebbe vincere lo scudetto senza essere la miglior difesa del campionato (al momento è solo la 5^ meno battuta). Nella storia recente della Serie A è successo pochissime volte (appena 4 dal 2000 a oggi). Ecco tutti i precedenti
- Dopo 32 giornate di campionato, la squadra di Chivu ha incassato 29 reti (5^ miglior difesa, al pari della Juventus). Meglio dei nerazzurri hanno fatto Como (la migliore con 26 gol subiti), Milan, Roma e Atalanta.
- SCUDETTO: Roma (gol subiti: 33) - 3^ miglior difesa del campionato
- MIGLIOR DIFESA: Juve (gol subiti: 27), 2^ in classifica
- SCUDETTO: Milan (gol subiti: 24) - 2^ miglior difesa del campionato
- MIGLIOR DIFESA: Roma (gol subiti: 19), 2^ in classifica
- SCUDETTO: Inter (gol subiti: 34) - 3^ miglior difesa del campionato
- MIGLIOR DIFESA: Fiorentina (gol subiti: 31), 6^ in classifica
- SCUDETTO: Juve (gol subiti: 43) - 3^ miglior difesa del campionato
- MIGLIOR DIFESA: Inter (gol subiti: 36), 2^ in classifica
- Il primo scudetto della storia della Serie A a girone unico non fu vinto dalla miglior difesa. L'Ambrosiana-Inter diventò campione d'Italia nonostante i 38 gol subiti, la terza miglior difesa del campionato. Decisivo fu un super attacco da 85 reti in 34 giornate, 22 in più rispetto al Genoa secondo. E le migliori difese? Furono Juve e Torino, con 31 gol al passivo, terminate rispettivamente in 3^ e 4^ posizione.
- 1930/31: Juve (gol subiti: 37) - MIGLIOR DIFESA: Roma (31)
- 1931/32: Juve (gol subiti: 38) - MIGLIOR DIFESA: Bologna (33)
- 1933/34: Juve (gol subiti: 31) - MIGLIOR DIFESA: Inter (24)
- 1935/36: Bologna (gol subiti: 21) - MIGLIOR DIFESA: Roma (20)
- 1936/37: Bologna (gol subiti: 26) - MIGLIOR DIFESA: Torino (25)
- 1937/38: Inter (gol subiti: 28) - MIGLIOR DIFESA: Juve-Triestina (22)
- 1938/39: Bologna (gol subiti: 31) - MIGLIOR DIFESA: Triestina (28)
- 1940/41: Bologna (gol subiti: 37) - MIGLIOR DIFESA: Milan (34)
- 1946/47: Torino (gol subiti: 35) - MIGLIOR DIFESA: Modena (24)
- 1953/54: Inter (gol subiti: 32) - MIGLIOR DIFESA: Fiorentina (27)
- 1956/57: Milan (gol subiti: 40) - MIGLIOR DIFESA: Padova (39)
- 1957/58: Juve (gol subiti: 44) - MIGLIOR DIFESA: Fiorentina-Inter (36)
- 1959/60: Juve (gol subiti: 33) - MIGLIOR DIFESA: Fiorentina (31)
- 1960/61: Juve (gol subiti: 42) - MIGLIOR DIFESA: Fiorentina (34)
- 1961/ 62: Milan (gol subiti: 36) - MIGLIOR DIFESA: Inter (31)
- 1964/65: Inter (gol subiti: 29) - MIGLIOR DIFESA: Milan (23)
- 1965/66: Inter (gol subiti: 28) - MIGLIOR DIFESA: Fiorentina (22)
- 1966/67: Juve (gol subiti: 32) - MIGLIOR DIFESA: Cagliari (17)
- 1967/68: Milan (gol subiti: 24) - MIGLIOR DIFESA: Bologna-Fiorentina (23)
- 1968/69: Fiorentina (gol subiti: 18) - MIGLIOR DIFESA: Milan (12)
- 1970/71: Inter (gol subiti: 26) - MIGLIOR DIFESA: Napoli (19)
- 1971/72: Juve (gol subiti: 24) - MIGLIOR DIFESA: Milan (17)
- 1972/73: Juve (gol subiti: 22) - MIGLIOR DIFESA: Lazio (16)
- 1974/75: Juve (gol subiti: 19) - MIGLIOR DIFESA: Roma (15)
- 1976/77: Juve (gol subiti: 20) - MIGLIOR DIFESA: Torino (14)
- 1978/79: Milan (gol subiti: 19) - MIGLIOR DIFESA: Perugia (16)
- 1979/80: Inter (gol subiti: 25) - MIGLIOR DIFESA: Torino (15)
- 1982/83: Roma (gol subiti: 24) - MIGLIOR DIFESA: Inter (23)
- 1983/84: Juve (gol subiti: 29) - MIGLIOR DIFESA: Inter (23)
- 1986/87: Napoli (gol subiti: 21) - MIGLIOR DIFESA: Inter (17)
- 1989/90: Napoli (gol subiti: 31) - MIGLIOR DIFESA: Sampdoria (26)
- 1990/91: Sampdoria (gol subiti: 24) - MIGLIOR DIFESA: Milan (19)
- 1991/92: Milan (gol subiti: 21) - MIGLIOR DIFESA: Torino (20)
- 1994/95: Juve (gol subiti: 32) - MIGLIOR DIFESA: Roma (25)
- 1997/98: Juve (gol subiti: 28) - MIGLIOR DIFESA: Inter (27)
- 1998/99: Milan (gol subiti: 34) - MIGLIOR DIFESA: Lazio (31)
- 1999/00: Lazio (gol subiti: 33) - MIGLIOR DIFESA: Juve (20)