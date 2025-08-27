Modric, Dzeko e Immobile sono tre degli "over" acquistati da club di Serie A nel corso di quest'estate di mercato. Tutti e 3 finiscono di diritto nella top 11 composta esclusivamente da calciatori over 35 pubblicata da 'Siamothesquad': una squadra che ha un'età media di quasi 37 anni (36,72 per la precisione) e che - oltre alla grande esperienza - ha diversi trofei in bacheca. Di seguito la top 11 degli over 35 della Serie A

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE