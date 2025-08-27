Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A 2025/26, la top 11 dei giocatori under 21: da Comuzzo a Nico Paz

Serie A fotogallery
11 foto

Una formazione di 19.5 anni di media, un presente brillante e un futuro ancor più luminoso. 'Siamothesquad' ha pubblicato la top 11 della Serie A composta solamente da calciatori Under 21 e ne è uscita una formazione che sarebbe già pronta a raggiungere ottimi risultati. Di seguito la top 11

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Serie A, gli arbitri per la 2^ giornata

    le designazioni

    Ecco gli arbitri per la seconda giornata di Serie A, in programma da venerdì 29 a domenica 31...

    Florenzi, addio al calcio: "Grazie, amico mio"

    ritiro

    All'età di 34 anni Alessandro Florenzi dice addio al calcio giocato. Con un video sui social che...

    L'Inter vince la Supercoppa: Cagliari ko ai rigori

    primavera

    I nerazzurri vincono il primo trofeo della stagione Primavera aggiudicandosi la Supercoppa nella...