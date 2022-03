Sesto pareggio consecutivo per i rossoblù, ormai un'abitudine dall'avvento di Blessin in panchina. Non si tratta tuttavia di un primato nella storia della Serie A. Ben 7 le squadre con altrettanti pari di fila, ma il record assoluto ci riporta alla stagione 1970/71. Ecco i precedenti con le strisce di 'X' più estese di sempre

HIGHLIGHTS GENOA-EMPOLI