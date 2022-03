Entriamo ormai nella fase clou del campionato e per centrare gli obiettivi rischia di diventare sempre più determinante il prosieguo o meno nelle coppe. Le uniche due squadre (tra quelle in lizza per le prime posizioni) che non avranno altri impegni al di fuori della Serie A sono Napoli e Lazio. Ma quanto hanno inciso finora le coppe sull'andamento in campionato? Ecco chi ha perso più punti tra coloro che partecipano o hanno partecipato alle competizioni europee