Serie A, le squadre e i giocatori che hanno fatto più gol di testa. CLASSIFICA
Già specialista nello scorso campionato, la nuova Inter di Chivu si sta confermando ancora come la più efficace alla voce 'gol di testa'. Quali sono le squadre e i giocatori che hanno segnato più volte in modalità aerea'? Quattro club mancano all'appello in questo fondamentale, ma c'è una sorpresa tra i bomber ad alta quota... (dati Opta)
- Iannoni 1
- Mandragora 1
- Pellegrino 1
- Scalvini 1
- Coco 1
- Kempf 1
- Kristensen 1
- Castellanos 1
- Tiago Gabriel 1
- Camarda 1
- McTominay 1
- Anguissa 1
- Cristante 1
- Dovbyk 1
- Mina 1
- Luperto 1
- Thuram 1
- Vlahovic 1
- Pavlovic 1
- Loftus-Cheek 1
- Baschirotto 2
- Terracciano 1
- Thuram 2
- Bastoni 1
- Bonny 1
- Lautaro Martinez 1
- Thuram (Inter): 2
- Baschirotto (Cremonese): 2