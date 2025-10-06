Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, le squadre e i giocatori che hanno fatto più gol di testa. CLASSIFICA

Serie A fotogallery
21 foto

Già specialista nello scorso campionato, la nuova Inter di Chivu si sta confermando ancora come la più efficace alla voce 'gol di testa'. Quali sono le squadre e i giocatori che hanno segnato più volte in modalità aerea'? Quattro club mancano all'appello in questo fondamentale, ma c'è una sorpresa tra i bomber ad alta quota... (dati Opta)

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Pulisic: "Mi uccide deludere questo club"

    SU INSTAGRAM

    Dopo l'errore dal dischetto all'Allianz Stadium, l'attaccante statunitense (capocannoniere alla...

    Allegri: "Li avevamo in pugno, serve cattiveria"

    MILAN

    Un punto per i rossoneri allo Stadium, pareggio analizzato dall'ex Allegri: "Quando abbiamo...

    Tudor: "Pari giusto. Yildiz? L'ho visto stanco"

    JUVENTUS

    Quinto pareggio di fila dei bianconeri tra campionato e Champions, 0-0 commentato da Tudor:...