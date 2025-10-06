Già specialista nello scorso campionato, la nuova Inter di Chivu si sta confermando ancora come la più efficace alla voce 'gol di testa'. Quali sono le squadre e i giocatori che hanno segnato più volte in modalità aerea'? Quattro club mancano all'appello in questo fondamentale, ma c'è una sorpresa tra i bomber ad alta quota... (dati Opta)

