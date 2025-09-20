Il Milan sarà senza Max Allegri in panchina contro l'Udinese per via dell'espulsione nel match con il Bologna: al suo posto ci sarà lo storico vice, Marco Landucci. Ma chi sono gli altri allenatori in seconda delle squadre di Serie A? Di seguito l'elenco completo
- Squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Bologna, Massimiliano Allegri non siederà in panchina contro l'Udinese (ore 20.45, diretta su Sky Sport). Al suo posto ci sarà lo storico vice, Marco Landucci. Ex portiere classe 1964, è uno dei fedelissimi di Allegri. Landucci ha già guidato quest'anno il Milan nel match di Coppa Italia contro il Bari, partita in cui Allegri ha scontato l'ultima giornata di squalifica nella competizione
- Matteo Paro (vice di Ivan Juric)
- Daniel Niccolini (vice di Vincenzo Italiano)
- Giacomo Murelli (vice di Fabio Pisacane)
- Dani Guindos (vice di Cesc Fabregass)
- Simone Barone (vice di Davide Nicola)
- Andrea Tarozzi (vice di Stefano Pioli)
- Kristian Wilson (vice di Patrick Vieira)
- Aleksandar Kolarov (vice di Cristian Chivu)
- Ivan Javorcic (vice di Igor Tudor)
- Marco Ianni (vice di Maurizio Sarri)
- Fabrizio Del Rosso (vice di Eusebio Di Francesco)
- Marco Landucci (vice di Massimiliano Allegri)
- Cristian Stellini (vice di Antonio Conte)
- Rui Sá Lemos (vice di Carlos Cuesta)
- Gaetano Caridi (vice di Alberto Gilardino)
- Tullio Gritti (vice di Gian Piero Gasperini)
- Raffaele Longo (vice di Fabio Grosso)
- Leonardo Colucci (vice di Marco Baroni)
- Przemyslaw Malecki (vice di Kosta Runjaic)
- Alberto Bertolini (vice di Paolo Zanetti)