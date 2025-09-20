Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, i vice allenatori del campionato 2025-2026

Serie A fotogallery
21 foto

Il Milan sarà senza Max Allegri in panchina contro l'Udinese per via dell'espulsione nel match con il Bologna: al suo posto ci sarà lo storico vice, Marco Landucci. Ma chi sono gli altri allenatori in seconda delle squadre di Serie A? Di seguito l'elenco completo

LE PROBABILI FORMAZIONI

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Il calendario della 4^ giornata di Serie A

    guida tv

    La 4^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva:...

    Zanetti: "Il rigorista? Uno tra Orban e Giovane"

    verona-juve

    L'allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida in...

    Dove vedere Lecce-Cagliari

    guida tv

    La partita tra Lecce e Cagliari che apre la 4^ giornata di Serie A si gioca venerdì 19 settembre...