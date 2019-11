Cosenza-Cremonese 2-0: decidono Sciaudone e Riviere, per i grigiorossi crisi senza fine

Nel Monday night della 11^ giornata di Serie B il Cosenza conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza grazie alle reti di Sciaudone e Riviere nei primi 11 minuti di gioco. Per la Cremonese continua il periodo negativo: piena zona playout per la squadra grigiorossa, tra le favorite a inizio stagione

Cosenza-Cremonese 2-0

3’ Sciaudone, 11’ Riviere

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante, Anibal, Idda, Legittimo; Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Carretta (71’ Machach), Riviere, Baez (88' Monaco). All: Braglia

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Caracciolo, Migliore; Valzania, Castagnetti (72’ Gustafsson), Arini (52’ Ceravolo); Soddimo; Ciofani, Palombi (78’ Mogos). All: Baroni

Ammoniti: Kanoute (CO), Castagnetti (CR), Caracciolo (CR), Bruccini (CO), Perina (CO)

Il Cosenza rialza la testa e ritrova fiducia in vista della corsa salvezza, la Cremonese sprofonda in una crisi inaspettata. È questo il responso del Monday night che ha chiuso il quadro della 11^ giornata di Serie B. Allo stadio San Vito-Marulla è bastato un inizio di gara micidiale alla squadra di Piero Braglia per battere i grigiorossi, che non riescono a invertire il trend negativo nemmeno dopo l’arrivo di Marco Baroni in panchina. 11 minuti da sogno per i calabresi, che hanno chiuso la pratica prima con Sciaudone, bravo a battere Ravaglia sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 3’, poi con il francese Riviere, più veloce di tutti a raccogliere e infilare in rete la respinta del portiere della Cremonese sulla conclusione di Kanouté. Altre occasioni con Baez, Legittimo, Riviere e Sciaudone nel primo tempo dominato dal Cosenza. Partita più equilibrata nella ripresa: Baez al 47’ ha sfiorato ancora il gol del 3-0, mentre le speranze della Cremonese si sono stampate sul palo colpito di testa da Arini poco dopo.

Per i rossoblù il secondo stagionale è un successo importantissimo in chiave salvezza: Il Cosenza si porta così al quartultimo posto con 11 punti. Continua, invece, il momento buio della Cremonese, al secondo ko di fila: costruita per le zone alte della classifica ma sprofondata in zona playout con appena 12 punti, la squadra grigiorossa ha collezionato due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite.