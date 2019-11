Empoli-Venezia 1-0, il risultato in diretta LIVE

La 13^ giornata della Serie B registra la sfida al Castellani, debutto sulla panchina toscana per Muzzi (assente per squalifica) chiamato a sostituire Bucchi. Azzurri alle porte dei playoff ma reduci da 2 sconfitte e 6 gare senza vittorie, mentre i veneti cercano il sorpasso in classifica sfruttando il buon rendimento in trasferta. Attenzione al duello tra Bocalon e Mancuso: la sblocca proprio l'attaccante dell'Empoli con la complicità di Lezzerini