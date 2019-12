Serie B, Frosinone e Entella vincono ancora: Juve Stabia e Pisa ko. Risultati 15^ giornata

Due vittorie esterne nelle gare della 15^ giornata di Serie B giocate alle 15. Frosinone e Virtus Entella non si fermano e si lanciano in zona playoff: Juve Stabia e Pisa al tappeto. In serata Pordenone-Crotone

Juve Stabia-Frosinone 0-2

10’ Beghetto, 93' rig. Ciano

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Vitiello, Mezavilla, Fazio, Ricci; Mallamo (81' Bifulco), Calò, Carlini (67' Addae); Canotto, Forte, Elia (53' Boateng). All: Caserta

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden /74' Haas), Maiello, Gori, Beghetto (89' Salvi); Dionisi (61' Ciano), Novakovich. All: Nesta

Ammoniti: Forte (J), Canotto (J), Dionisi (F), Vitiello (J), Capuano (F), Russo (J)

Pisa-Virtus Entella 0-2

28’ De Luca G., 95' Toscano

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin (81' Giani); Siega (59' Minesso); Moscardelli, Masucci (70' Fabbro). All: D’Angelo

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Poli, Chiosa, Crialese; Settembrini (59' Toscano), Paolucci, Eramo; Schenetti; De Luca M. (67' Mancosu), De Luca G. All: Boscaglia

Ammoniti: Birindelli (P), Eramo (E), De Luca M. (E), Settembrini (E), Toscano (E), Contini (E), Aya (P)

Espulsi: De Luca G. (E)

Frosinone e Virtus Entella espugnano i campi di Juve Stabia e Pisa e si piazzano in zona playoff. Due vittorie esterne nelle gare della 15^ giornata di Serie B disputate alle 15: successo importante per la squadra di Nesta, che a Castellammare di Stabia ha convinto anche sul piano del gioco. Avanti già nei minuti iniziali del primo tempo grazie alla rete di Beghetto, i gialloblù hanno poi controllato il match nella ripresa prima di chiuderlo nei minuti di recupero con Ciano su calcio di rigore. Per il Frosinone è la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro giornate di campionato. Un momento positivo per la squadra di Nesta, che dopo un inizio di stagione complicato adesso si trova al quarto posto in classifica - ad appena due lunghezze dal Cittadella secondo - con 23 punti. Per la Juve Stabia, invece, secondo ko di fila: con 14 punti i campani sono in piena zona playout.

Seconda vittoria di fila anche per la Virtus Entella, in grado di fermare un Pisa lanciatissimo nelle ultime settimane. All'Arena Garibaldi protagonista Giuseppe De Luca, che prima ha portato in vantaggio la squadra di Boscaglia e poi ha rischiato di rovinare tutto rimediando una doppia ammonizione e lasciando i compagni in inferiorità numerica. Ma a risolvere la questione ci ha pensato Marco Toscano a tempo quasi scaduto: primo gol in Serie B per il centrocampista ex Siracusa e Trapani. Piena zona playoff per l'Entella, arrivata a 22 punti. Poco dietro il Pisa, che si ferma a 20.