Tris Cosenza a Pisa, pari tra Pescara e Trapani

Domenica di Serie B importante per le zone calde della classifica. Allo stado Arena Garibaldi il Pisa cade in casa contro il Cosenza: nel 3-1 a favore degli uomini di Piero Braglia il grande protagonista è Emmanuel Rivière. Il centravanti francese realizza una doppietta (arrivando a quota 7 reti in campionato) e insieme al centro di Broh porta i suoi in vantaggio di 3 reti a fine della prima frazione.

Dopo l'intervallo il Pisa si scuote e accorcia le distanze: a metà della ripresa Birindelli realizza quello che sarà solamente il gol della bandiera. La rimonta degli uomini di Luca D'Angelo infatti si ferma al minuto 71, quando Moscardelli sbaglia il calcio di rigore. La giornata del Pisa si chiude nel peggiore dei modi per l'espulsione per doppia ammonizione di Marin.

Con questi 3 punti il Cosenza sale a 17 lunghezze, avvicinandosi alla zona playout. Il Pisa invece perde l'occasione per agguantare la zona playoff.

Pisa-Cosenza 1-3

27', 45+1' Riviere (C), 40' Broh (C), 67' Birindelli (P)

Risultato amaro anche per il Pescara, che non va oltre il pareggio in casa perde l'occasione di avvicinarsi alla zona playoff.

Allo stadio Adriatico è il Trapani di Fabrizio Castori (reduce da 2 sconfitte e 8 gol subiti contro Benevento e Pisa) a passare in vantaggio: la firma, alla mezz'ora di gioco, è di Taugordeau. Il Pescara di Luciano Zauri accusa il colpo, ma riesce a pareggiare i conti prima dell'intervallo grazie alla prima rete in questo campionato di Matteo Ciofani.

Nella ripresa nessuna delle due squadre, mosse da esigenze di classifica ben diverse, riesce ad avere la meglio. Il pari finale serve poco sia all'una sia all'altra formazione: il Pescara fallisce il tentativo di avvicinarsi al trio composto da Crotone, Chievo e Entella, portandosi a 23 punti. Il Trapani si porta a 14 lunghezze, che per ora gli valgono il penultimo posto in classifica.

Pescara-Trapani 1-1

30' Taugordeau (T), 42' Ciofani (P)

