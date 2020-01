Spezia Cremonese, ufficiale la data del recupero: si giocherà l’11 febbraio

La partita era originariamente in programma lo scorso 20 dicembre ma era stata rinviata a causa dell’allerta meteo rossa che non garantiva l’ordine pubblico e il regolare svolgimento dell’incontro. Il recupero è stato fissato per l’11 febbraio

La partita tra Spezia e Cremonese sarà recuperata il prossimo 11 febbraio: lo ha comunicato la Lega B, che dunque ha fissato una data per la gara da recuperare. L'incontro, valido per la 17^ giornata, era originariamente in programma per il 20 dicembre 2019 allo stadio Picco della città ligure, ma era stata rinviata su decisione del prefetto, Antonio Lucio Garufi, a causa dell'allerta meteo rossa decretata in quei giorni.

La nota della lega

"La Lega B comunica che il match tra Spezia e Cremonese, valevole per la 17^ giornata d'andata della Serie BKT, inizialmente in programma il 20 dicembre 2019 alle ore 21:00 e rinviato a causa dell’allerta meteo, verrà disputato l'11 febbraio alle ore 21:00".