Serie B, Empoli-Pisa 2-1: un gol di Tutino al 96' decide il derby toscano

L'Empoli si aggiudica il derby toscano in rimonta, con un gol nei minuti di recupero. Il Pisa si era portato in vantaggio nel primo tempo con Masucci, ma nella ripresa cambia tutto con le reti di Frattesi e Tutino

EMPOLI-PISA 2-1

28' Masucci (P), 69' Frattesi (E), 96' Tutino (E)



EMPOLI (4-3-3) Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi (85' Bandinelli), Ricci, Henderson; Tutino, Mancuso (58' La Mantia), Bajrami (74' Ciciretti).

PISA (4-3-1-2) Gori; Belli (80' Pisano), Caracciolo, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher, Marin (67' Pinato); Siega; Marconi, Masucci (73' Fabbro).

Ammoniti: Gucher (P), Masucci (P), Fiammozzi (E), Marin (P), Siega (P), Tutino (E)

L'Empoli si aggiudica il derby toscano che archivia la domenica di Serie B (la 24^ giornata si chiuderà con Chievo-Salernitana, lunedì sera). Decisiva una rete allo scadere di Tutino che fa esplodere il Carlo Castellani. Un successo arrivato in rimonta: Masucci illude i nerazzurri nel primo tempo ma Frattesi prima e Tutino poi, portano i 3 punti alla formazione di Marino.

La squadra di casa parte bene facendo registrare un maggior possesso palla ma a sbloccarla è il Pisa alla mezz'ora di gioco: lancio in profondità per Masucci che controlla, supera con un sombrero l'avversario e calciando di sinistro porta in vantaggio i suoi. Il pareggio dell'Empoli si fa attendere, al 69' Frattesi raccoglie il suggerimento di Henderson, controlla e con il sinistro batte Gori portando il punteggio sull' 1-1. Nel finale arriva il gol partita di Tutino che dal limite dell'area scarica un destro imprendibile per Gori. L'Empoli prosegue una striscia di quattro risultati utili e consecutivi, allontanando la zona playout. Per il Pisa invece arriva la prima sconfitta del 2020. La squadra di D'Angelo non perdeva dal 26 dicembre (18^ giornata, Ascoli-Pisa 1-0) e con questo ko resta a quota 30 punti nella zona pericolante della classifica.