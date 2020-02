Serie B, Cosenza-Frosinone 0-2: Dionisi e Novakovich lanciano Nesta al secondo posto

Quinta vittoria consecutiva per i gialloblù che si portano momentaneamente in zona promozione. Esordio negativo davanti al proprio pubblico per Pillon, con i rossoblù usciti dal campo tra i fischi del San Vito

Quinta vittoria consecutiva per il Frosinone che consolida così il secondo posto in classifica, portandosi a +3 sullo Spezia, in attesa della gara di sabato che vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Trapani. Per la quinta gara consecutiva, gli uomini di Nesta mantengono la porta inviolata e rovinano così l'esordio di Pillon davanti al suo nuovo pubblico, dopo la vittoria di Livorno che aveva ridato ossigeno alla classifica dei rossoblù. Graduatoria che li vede ora al terz'ultimo posto a -3 dalla zona play-out occupata al momento dalla Cremonese. Partita che prende una chiara direzione già nel primo minuto, quando le reti di Dionisi e Novakovich hanno indirizzato i tre punti verso Frosinone. Inutili i tentativi dei calabresi che collezionano così la sesta sconfitta interna in campionato, uscendo dal campo tra i fischi del pubblico del San Vito. Gli uomini di Pillon saranno impegnati nel prossimo turno sul campo del Venezia in uno scontro diretto in ottica salvezza, mentre il Frosinone ospiterà la Salernitana con l'obiettivo di allungare ancora la propria striscia positiva.

Cosenza-Frosinone 0-2

14' Dionisi, 20' Novakovich

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola (70' Baez), Capela, Idda, Lazaar; Sciaudone, Kanoutè (85' Machach), Bruccini; Pierini (46' Schiavi), Asencio, Carretta. All.Pillon

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhen, Maiello, Haas (80' Vitale), D'Elia; Dionisi (90' Citro), Novakovich. All.Nesta

Ammoniti: Haas (F), Kanoutè (C), Bruccini (C), Maiello (F), Salvi (F), Schiavi (C)