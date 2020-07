La seconda avventura di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia è terminata: lo 0-0 interno nell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese, che ha fatto scivolare il club biancorosso in zona playout, è stato decisivo per il futuro dell'allenatore. Il presidente Massiliamo Santopadre ha deciso di sollevarlo dall'incarico, richiamando in panchina Massimo Oddo, esonerato a sua volta il 4 gennaio scorso per far spazio proprio a Cosmi. L'allenatore, tornato a Perugia dopo l'esperienza tra il 2000 e il 2004, paga le sole 4 vittorie ottenute in campionato, a fronte di 3 pareggi e 9 sconfitte, e la deficitaria posizione di classifica del club. Insieme a Cosmi è stato esonerato tutto il suo staff tecnico. Oddo avrà dunque a disposizione le ultime 3 gare di campionato per ritrovare la vittoria che manca da 6 partite e conquistare la salvezza, diventato ormai l'unico obiettivo di una squadra partita inizialmente con l'intento di raggiungere la zona playoff.